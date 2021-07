Ténor du barreau, l'avocate pénaliste évoque sa vision de la justice comme un combat, sa foi en la présomption d'innocence, sa mission complexe et passionnante à la fois, la place des femmes dans la société et parmi les avocats.

Léa Salamé et Jacqueline Laffont © Radio France / Alexandre Gilardi

Ce jour-là, au palais de justice envahi de caméras et de micros pour le procès ultra médiatique d’un ancien président de la République, on ne voyait qu’elle. Silhouette frêle, élégante, cheveux noirs tirés, beau visage de la Renaissance, elle a même réussi à voler la vedette à son propre client : Nicolas Sarkozy.

Au royaume des ténors pénalistes, souvent des hommes, parfois machistes, elle est ultra respectée. Une lame redoutable, elle ne lâche rien disent ses collègues. Avec son mari, maitre P Pierre Haïk, ils étaient le couple d’avocats le plus puissant de France. Mais un jour, Pierre, malade, a dû arrêter le métier. Quand elle parle de lui, son partenaire de toujours, son grand amour, elle ne peut empêcher les larmes. Mais elle se reprend vite, Jacqueline Laffont n’est pas femme à montrer ses douleurs. Never explain, never complain… On la retrouve dans son cabinet du Bd Saint Michel, juste à côté du Palais de Justice.

Extraits de l’entretien :

Léa Salamé a rencontré la "soprano du barreau", Jacqueline Laffont, tout près du Palais de justice.

Avocate pénaliste : la puissance n'est pas le pouvoir

Jacqueline Laffont : "La puissance c’est quelque chose de très intérieur qui n’a rien à voir avec le pouvoir. Les juges ont du pouvoir, les avocats, non. Ce que nous avons c’est notre capacité de travail, les droits de la Défense, notre intelligence, notre force de persuasion.

A chaque fois que je me lève pour défendre quelqu’un, je me dis que je suis à ma place, il faut y croire quand on entre dans l’arène. La défense est un combat, c’est une pression très forte, il faut une certaine puissance."

Les avocats pénalistes défendent ceux à qui l’on reproche d’avoir commis des crimes contraires à la loi, mais ils sont toujours présumés innocents, rappelle l’avocate.

Léa Salamé face à Jacqueline Laffont, "femme puissante" © Radio France / Alexandre Gilardi

Léa Salamé : Défendre les criminels, les délinquants, c'est sulfureux... C'est ce qui vous faisait rêver?

Jacqueline Laffont : "C'est la seule défense qui m'intéressait. Le pouvoir des avocats c'est à la fois peu et beaucoup.

Face au pouvoir judiciaire on est toujours en état de faiblesse. Je trouve beau d'être aux côtés des faibles."

Des affaires très médiatisées

Vos confrères disent que vous êtes brillante, une lame. Vous avez plaidé sur des affaires très médiatisées : L'affaire Bettencourt, L'affaire Hulot, L'affaire Elf, l'affaire des écoutes Sarkozy, l'affaire Benalla... La puissance d'une avocate se mesure-t-elle à son carnet d'adresse de clients?

Il y a des tas d'avocates puissantes qui travaillent dans l'anonymat.

Lorsque Nicolas Sarkozy vous a choisie, cela est apparu à beaucoup comme incongru. Quoi que l'on puisse dire de lui, on le qualifie assez souvent de féministe...

"Nicolas Sarkozy nous a fait confiance (à son mari puis à elle). Lors d'un procès, on se met à nu, le naturel revient au galop. Nicolas Sarkozy s'est révélé tout sauf misogyne."

Vous avez été confronté à la misogynie dans votre métier ?

"Oui, certains clients ont préféré être défendu par un homme. Il m'est arrivé aussi d'être face à des confrères très misogynes, qui se sont mis à me caricaturer en prenant une voix très aigue et en me traitant de Mireille Dumas... Après le procès, je me suis permise de lui dire ce que j'en pensais, cette personne, assez connue, s'est finalement excusée."

Vous défendez les puissants, les riches, mais pas seulement.

"Oui, il me tient à cœur de continuer à défendre des inconnus, des personnes parfois très défavorisées. c'est fondamental ! Je déploie la même énergie pour ces affaires que pour des gens connus."

Pierre Haïk et Jacqueline Laffont : Un duo de choc

"Ils ont travaillé des dizaines d’années ensemble de manière assez fusionnelle et puis la maladie (Alzheimer) a conduit Pierre à arrêter. "

Maîtres Jacqueline Laffont et Pierre Haïk en 2017 © AFP / Lionnel Bonaventure

On vous a longtemps présentée comme la femme de… cela ne vous gênait pas ?

"Non, car il y avait une équité entre nous. Je suis un peu plus devant aujourd’hui, contrainte et forcée. J’admirais énormément sa manière d’être avocat.

Il y avait chez Pierre une force d’indignation, une combattivité dans laquelle je me retrouvais."

Face à la maladie d’Alzheimer

Avez-vous envisagée d’arrêter de travailler ?

"Non, je ne me suis même pas posé la question. C’était une évidence de continuer à faire vivre ce cabinet, même si c’était difficile.

Je voulais montrer à mes enfants qu’il ne faut aps subir mais réagir aux évènements."

C’est aussi ça une femme puissante…

"Oui, je pense."

MeToo et la présomption d’innocence

Adèle Haenel a eu du mal à faire confiance en la justice, qu’en pensez-vous ?

"Il faut faire des progrès pour que la violence faite aux femmes soit prise en compte de manière plus efficace par la justice. Mais il faut se méfier des dérives et préserver le principe de présomption d’innocence.

Une parole ne peut jamais être une preuve, l’accusation n’est pas une preuve, fort heureusement pour notre justice."

"Balance ton porc", vous en pensez quoi ?

"C’est un titre que je n’aime pas car il évoque un appel à la délation. J’ai beaucoup de réserves sur ce qui se dit sur les Réseaux sociaux, il y a des gens jetés en pâture, c’est abominable ! MeToo est un mouvement important que j’ai suivi avec beaucoup d’intérêt.

Il est très important que les femmes victimes d’agressions ou de harcèlement viennent se plaindre. Ce qui est affreux c’est l’idée qu’une victime reste dans le silence.

J’ai deux fils, je leur ai appris le respect des jeunes femmes et que l’on a le droit de dire non jusqu’au dernier moment. C’est essentiel !"

🎧 ECOUTER : Le choix musical de Jacqueline Laffont : Joan Baez – La ballata di Sacco e Vanzetti

