De "Better Call Saul" à "High Maintenance", en passant par "Atlanta" et "Peaky Binders" : tour d'horizon (non exhaustif bien sûr) des très bonnes séries toujours en cours de diffusion.

Quelques séries à découvrir © Getty / Rene Wassenbergh / EyeEm

On ose un pas de côté, pour ce dernier épisode de Fin de séries, car il y a bien évidemment de nombreuses séries pas encore terminées qui méritent largement le détour.

A commencer par sans doute la meilleure d'entre elles : "Better Call Saul" !

Cette série signée Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, est justement un dérivé de cette dernière, puisqu'on y découvre ce qu'il s'est passé avant. Better Call Saul, série qui au départ s'annonçait modeste et même anecdotique comparée à Breaking Bad, est en passe de devenir au moins aussi bonne que sa glorieuse aînée. La saison 5 est annoncée pour 2020.

Autre série qui fera son retour en 2020 : Fargo.

Cette fiction télé, inspirée du film des frères Coen, reviendra pour une saison 4 dans quelques mois. Avec toujours au programme : des meurtres, de la neige, et une mise en scène étourdissante. La troisième saison était moins convaincante, malgré un Ewan McGregor survolté, alors on espère que le créateur Noah Hawley va repartir du bon pied.

Meurtres et enquêtes policières tortueuses sont également au programme de "True Detective"

Une série inégale selon les saisons mais qui est suffisamment puissante pour mériter le détour, notamment la première saison, remarquable.

Une plongée dans la Louisiane rurale, avec d'impressionnantes prestations signées Woody Harrelson et Matthew McConaughey.

Encore une série inégale mais puissante : "The Handmaid's Tale"

Dans un futur proche, la pollution entraîne une telle infertilité, que les femmes qui peuvent encore tomber enceinte deviennent des esclaves sexuelles... Malheureusement, malgré la force du concept, l'intérêt de The Handmaid's Tale baisse de saison en saison.

A moins d'un regain de qualité, on risque de rapidement décrocher, et c'est vraiment dommage car la promesse était immense.

L'une des très bonnes surprises de ces dernières années : "Atlanta"

Formidable série de Donald Glover, qui est par ailleurs rappeur sous le pseudo Childish Gambino.

En seulement deux saisons, Glover a su créer un univers très personnel, qui parvient à nous surprendre d'épisode en épisode ! Avec une qualité pas si fréquente : Atlanta mûrit très bien. La deuxième saison est encore plus réussie et inventive que la première. Vivement la suite !

Même phénomène avec "Master Of None", d'Aziz Ansari

Après une première saison déjà très séduisante, la deuxième prend des libertés créatives totalement rafraîchissantes.

Autre série discrète et pourtant très réussie : "Dear White People", tirée du film éponyme

On y suit les parcours d'étudiants noirs sur un campus américain.

C'est souvent drôle, et parfois très politique aussi.

Direction l'Angleterre, avec Peaky Blinders

… et son superbe générique signé Nick Cave

Cette série produite par la BBC nous plonge dans le Birmingham des années 1920. Les "Peaky Blinders", c'est le nom d'un gang de gitans au départ modeste, qui devient une mafia très puissante dans l'Angleterre de l'entre deux guerres.

Dans "The Deuce", ce sont les années 1970 à New York qui sont à l'honneur

Le génial David Simon, à qui l'on doit The Wire, s'intéresse cette fois-ci au quartier de Times Square, à l'époque gangrené par le trafic de drogue et la prostitution. Une superbe BO, et des acteurs qui se donnent à fond, notamment James Franco et Maggie Gyllenhaal.

Un coup de cœur pour terminer : "High Maintenance"

Un dealer de marijuana sillonne New York à vélo. C'est à chaque épisode l'occasion de découvrir la vie de ses clients. Un concept signé Katja Blichfeld et Ben Sinclair, à l'origine développé en web-série, mais que la prestigieuse chaîne HBO a rapidement racheté.

C'est simple, c'est brillant, c'est à ne pas rater !