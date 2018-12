Ce faux documentaire sur le morne quotidien d'employés de bureau est un sommet d'humour british. Au début des années 2000, le grand public découvre l'irrésistible Ricky Gervais.

L'équipe de la série The Office UK © Getty / Dave Benett

Le héros de cette série s'appelle David Brent, interprété par l'immense Ricky Gervais.

Il dirige un service d'une quinzaine d'employés au sein d'une fabrique de papier à Slough, dans la grande banlieue de Londres.

Totalement imbu de lui-même, Brent pense être un chef populaire... mais il est en fait détesté par ses troupes !

The Office est tourné sous la forme d'un faux documentaire

Ce format "mockumentary" est ces dernières années fréquemment utilisé dans les séries comiques, mais The Office fait figure de précurseur, au tout début des années 2000.

Les créateurs de ce monument d'humour anglais ont compris avant tout le monde que filmer façon reportage télé, permet de mettre en valeur les moments de gêne, de malaise, qui font tout le sel de ce genre de comédies très noires.

Se sachant observés, certains personnages en font des tonnes, pour montrer à quel point ils assurent.

Pour d'autres, au contraire, la présence d'une caméra dans leur bureau ne fait que renforcer leur timidité maladive.

Dans la première catégorie, celle de ceux qui cabotinent, il y a un personnage très marquant : Gareth le bras droit de David Brent, à la fois prétentieux, frustré et très puéril.

Dans The Office, le boss c'est Ricky Gervais !

Comme souvent avec les grandes séries dont on parle ici, il y a derrière un grand auteur qui impulse la ligne directrice.

L'humoriste britannique produit, écrit, réalise, et interprète le rôle principal, et il faut être un grand acteur pour interpréter un personnage aussi pathétique et ridicule.

David Brent pense sincèrement être le chef le plus cool du monde, doté d'un charisme et d'une autorité naturelle.

Il se croit drôle, ouvert, tolérant, alors qu'il est pris régulièrement en flagrant délit de racisme, de sexisme et d'homophobie.

Le concept développé par Gervais dans The Office est tellement puissant qu'il a été racheté par la chaîne américaine NBC, pour un remake à succès, avec Steve Carell dans le rôle principal (plus de 200 épisodes).

Il y a eu également des déclinaisons, moins réussies, en France, au Québec, et en Allemagne.

Après seulement deux petites saisons, The Office version British, a tiré sa révérence

David Brent et ses chers collègues ont quand même régulièrement donné des nouvelles à leurs fans, depuis.

Avec deux épisodes cadeaux de Noël, en décembre 2003.

Puis en 2013, dans le cadre d'une opération caritative sur la BBC : dix ans après, le héros est devenu agent artistique et il s'occupe de la carrière d'un jeune rappeur.

Et enfin, il y a deux ans, ce fut le passage sur grand écran. "David Brent: Life on the Road" est un film inégal, récit d'une tournée calamiteuse, mais avec bien sûr des moments gênants ET géniaux.