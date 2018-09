La reconstruction de la Nouvelle Orléans post-Katrina, décrite avec une précision documentaire.

"Treme", série américaine centrée un groupe de musiciens afro-américains et créoles dans La Nouvelle-Orléans post-ourgan Katrina © Paul Schiraldi - HBO

L’histoire débute 3 mois après le passage de l’ouragan Katrina...

"Treme" c'est le nom d'un quartier populaire de la Nouvelle-Orléans et qui est considéré, excusez du peu, comme le berceau du jazz ! La série du même nom est une plongée dans les entrailles de la Nouvelle-Orléans nous fait découvrir une palette très large de personnages. Avocat, cuisinier, ouvrier, journaliste, policier, et bien sûr, des musiciens, parce que la musique est omniprésente à la Nouvelle-Orléans.

L'ancien journaliste David Simon reprend ici la même recette que dans sa précédente et prestigieuse série, The Wire. C'est à dire une exploration quasi documentaire d'un territoire, via ses dimensions sociales, politiques, culturelles, etc. Ce travail de précision, de réalisme, passe aussi par la présence de plusieurs personnalités de la Nouvelle-Orléans, qui jouent leur propre rôle, à l’instar du trompettiste Kermit Ruffins.

Malgré quelques longueurs, la série Treme, reste indéniablement une série majeure, avec un sens de la narration hors du commun.