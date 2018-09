Quand l'un des plus grands cinéastes actuels s'essaie à la série médicale...

The Knick, c'est le nom de l'hôpital new-yorkais au sein duquel se déroule l'action. Nous sommes en 1900, à l'heure des balbutiements de la chirurgie moderne.

Un peu à la manière de nos CHU, les opérations sont pratiquées en présence de "spectateurs" avertis : des scientifiques et des étudiants.

Avec une belle idée ici : l'amphithéâtre est très clairement filmé comme un théâtre.

Le chef du Knick, c'est John Thackery, brillant et ingérable. Il faut dire qu'il est cocaïnomane à un stade très avancé. Dès le premier épisode, une violente crise de manque oblige une infirmière à lui faire une injection dans le pénis...

Cette jeune infirmière qui sauve la vie de Thackery, va rapidement être courtisée par le chirurgien.

Thackery est joué par un grand acteur de cinéma, Clive Owen. Et c'est un grand réalisateur qui le dirige, puisqu'il s'agit du palmé d'or Steven Soderbegh.

En 2013, ce fou de cinéma, surdoué et boulimique, décide de se frotter à un genre bien connu des téléspectateurs : la série médicale. Bien lui en a pris !

La mise en scène est ultra léchée, la lumière n'a rien à envier au 7è art et les plans, filmés pour la plupart caméra à l'épaule, sont étourdissants.

Autre très bonne idée de Steven Soderbegh : la musique. Les nappes électroniques et hypnotiques de Cliff Martinez (on lui doit aussi la BO de Drive et de Traffic) créent un joli contraste, très convaincant, avec le New York du début du 20è siècle.

The Knick, c'est aussi une série très politique

Plusieurs grandes thématiques sociales sont développées : la place de la femme dans la société, l'avortement, la corruption, la tentation de faire des soins médicaux un business ultra juteux, et le racisme.

Algernon Edwards, le nouveau numéro 2 du service de chirurgie, est noir. Les patients refusent de se faire soigner et des médecins refusent de travailler avec lui.