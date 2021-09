Ce matin, Florence essaye de ne pas s’énerver contre la méchanceté gratuite sur Internet…

Avant de commencer je tiens à rassurer les auditeurs : si vous avez raté la dernière émission de Nagui, rassurez-vous : lui-aussi. Sans transition.

Aujourd’hui, je vais vous parler de fin du monde. Daniel je vois que le sujet vous plait, on ne vous a plus vu sourire comme ça depuis votre dernière coloscopie.

Alors ce matin je vous emmène en 2023, une tempête solaire pourrait anéantir Internet. Cette année-là selon les spécialistes, on devrait assister à d'impressionnantes éruptions solaires avec, et je cite, « de massives éjections de masse coronale ».

« Éjections de masse coronale », on dirait du porno pour Hubert Reeves, le monde tel que nous le connaissons disparaîtrait donc dans un grand bukake cosmique.

Inutile de paniquer : la probabilité qu'un tel évènement se produise oscille entre 1,2 et 12% par décennie, soit à peu près les mêmes chances d'avoir un orgasme avec Gérémy Crédeville.

Tout de même, plus d'internet, plus de réseaux sociaux, ça va tuer sur le coup les candidats de télé-réalité. Mais y'a pas que des bonnes nouvelles.

On perdrait un accès si facile au divertissement, fini Morgane les vidéos de chats, Leïla de danse, Tanguy d'accidents de voiture.

Heureusement il nous restera les concerts, les théâtres, le cinéma. Si l'on n'est pas à nouveau en pleine pandémie. Vous imaginez, refaire 2020, mais sans Internet ? Mais il ne nous restera plus que la drogue.

J'dis ça mais moi j'fais une très mauvaise droguée. J'en ai pris une fois ça c'est très mal passé, c'était des champis, pendant un voyage scolaire. C'était à l'époque, quand j'étais prof.

On perdrait aussi une source intarissable de connaissances, qui peut se révéler tellement utile, même dans des situations auxquelles on ne s'attend pas. Moi par exemple je suis sujette à une forte anxiété. Hier soir, c'était un mercredi tout ce qu'il y a de plus normal, j'étais seule chez moi et je pensais à la mort. Eh ben plutôt que d'angoisser inutilement j'ai préféré me cultiver en lisant un article consacré à la faune sous-marine. Le titre c'était : "connaissez-vous le cannibalisme intra-utérin chez le grand requin blanc ?" Alors là comme ça non, mais franchement, j'ai hâte...

Par contre, si Internet disparaît, ce qui ne me manquera pas, c'est les trolls…

