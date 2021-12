Ce matin, Florence nous parle ni de sa récente rupture, ni des Ondamanias, ni des Kakapos mais de Noël!

Je ne vous cacherai pas que ce matin rien ne va : j'angoisse à l'idée que nous puissions à nouveau être confinés, la dernière fois je me suis tellement fait chier, j'ai même fini mes lessives ; je t'explique dans le linge sale y'avait des vêtements de grossesse et mon enfant il a 11 ans. Cerise sur le gâteau je me suis encore faite larguer… Du coup comme j'ai pas trop le moral je vous propose d'aborder un sujet léger, aujourd'hui on va parler de Noël…

Non, pardon, je veux juste revenir sur ma rupture : je sais, vous vous sentez mal pour moi mais rassurez-vous, ma vie n'est pas faite que d'échecs, tenez hier par exemple j'ai fait descendre 4 volées d'escaliers à mon Ondamania.

Je disais, donc… Noël…

Ca ira, merci. Donc, moi, ce que préfère avec Noël, c'est que… Je m'interromps encore, mais c'est vrai je comprends pas comment ça a pu arriver, on a passé une super soirée, je lui ai même fait une quiche poires-lardons-fromage de chèvre, je sais ce que vous allez me dire, mais c'est pas la peine, évidemment que c'était des poires en boîte, on est d'accord avec des poires fraîches j'aurais eu l'air de surinvestir la relation. Ca me rend dingue, c'est quoi leur problème aux mecs ? Je demande pas la lune, tout ce que je veux c'est être aimée pour la personne instable, dépendante et angoissée que je suis.

En même temps je suis attirée que par les losers, déjà ado y'avait des signes, mon préféré dans les 2B3 c'était Franck. Mais j'aurais dû m'en douter que ça allait se terminer, le mec d'un coup il a arrêté de me donner des nouvelles, mais je voulais pas penser au pire, je suis quelqu'un d'optimiste, je me suis dit si ça se trouve il est juste mort… J'arrive pas à y croire, on venait d'avoir notre première nuit, le type il m'a fait une Dupont de Ligonnès, il m'a mis une cartouche et il a disparu. Tu verras au moment où il voudra à nouveau ken en pleine nuit il m'enverra un "tu dors", nan connard en ce moment je suis en train de plastiquer ta voiture. Excusez-moi. Noël…



La suite à écouter et à retrouver en vidéo !