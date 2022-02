Ce matin, Florence nous apprend qu'aux Etats-Unis, dans l'état du Tennessee une école a banni l'indispensable roman graphique "Maus" d'Art Spiegelman. Et elle nous en explique les raisons…

Salut tout le monde,

Allez, j'vous emmène aux Etats-Unis, avec les moyens du service public donc on sera plutôt classe éco… Bref là bas, une nouvelle a fait grand bruit. Non, pas Rihanna enceinte... Entre parenthèses quel cirque autour de la grossesse de Rihanna, ça avait été la même chose pour l'accouchement de Beyoncé, pourtant c'était pas la première fois qu'elle sortait un truc co-produit par Jay-Z.

Dans le Tennessee une école a banni l'indispensable roman graphique "Maus", dans lequel Art Spiegelman raconte l'histoire de son père Vladek, rescapé de l'holocauste. Maus, ça fait partie des œuvres qui nous font dire "plus jamais ça !", un peu comme "Shoah" de Claude Lanzmann, ou "Génération Goldman" avec Shy'm et Matt Pokora.

Raison de ce bannissement : la présence dans le roman d'une femme nue et quelques insanités… Les opposants disent que c'est vulgaire et inapproprié. Moi une femme nue et des insanités, j'appelle ça un date tinder qui s'est bien passé. On reproche également sa violence au roman... Attends je... c'est-à-dire ? On parle d'un génocide quand même, 'fin je veux pas critiquer, m'enfin un génocide sans violences forcément c'est que t'as un peu bâclé...

Les mecs dans le Tennessee tu leur demandes de raconter la Shoah ils t'en font une comédie musicale, avec la chanson phare : "Dachau Must Go On".

Le devoir de mémoire, les mecs ils connaissent pas, c'est les Etats-Unis d'Amnésique.

Et puis qui ils sont les américains pour faire la leçon à qui que ce soit en matière de violence? Une partie d'un deux trois soleil qui se finit en fusillade tu sais pas si c'est un épisode de Squid Game ou une récré aux Etats-Unis.

Mike Cochran, un membre de la commission scolaire qui a fait supprimer le livre du programme a déclaré ceci : "Si j'essayais d'endoctriner les enfants de quelqu'un, voici comment je le ferais." Alors de 1, c'est négationniste, de 2, vu le nombre de gamins obèses aux States on sait que vous avez rien contre leur faire avaler n'importe quoi.

Putain mais c'est le monde à l'envers, les fachos qui accusent les autres d'endoctriner les gens, c'est Frank Ribéry qui se fout de la cicatrice d'Harry Potter.

