Ce matin, Florence nous trouve très détendus face à une situation qui commence dangereusement à ressembler à un refrain de Didier Super...

Hier au parc ma chienne est tombée nez à nez avec un hérisson, visiblement elle était remplie de joie, elle secouait la queue, elle faisait des allers-retours entre le hérisson et moi en mode : mais regarde, j'te dis, c'est une souris-qui-pique! Le hérisson il a dû sentir qu'elle ne lui voulait aucun mal parce qu'il s'est même pas mis en boule. Ou alors il a eu tellement peur qu'il était dans le déni.

Eh bien les gens autour de moi me font vachement penser à ce hérisson, je trouve quand même tout le monde vachement détendu alors que ça commence dangereusement à ressembler à un refrain de Didier Super. On va tous crever, et tout le monde se marre, moi ça fait une semaine que je respire dans un sac, pas un sac plastique parce que y'en a plus, putain d'écolos de mes couilles, t'as déjà essayé d'hyperventiler dans un tôtebag ?

Vous êtes sur France Inter il est 11h30 et c'est la fin du monde, bonjour. J'avoue je suis pas du tout chaude pour la fin du monde, puis parfois sans faire exprès j'allume ma télé et je tombe sur NRJ 12 et je me dis : pourquoi pas finalement.

La fin des temps de toute façon elle est déjà là, tu lis un tweet d'Hanouna et tu comprends que le participe passé, le conditionnel, l'imparfait, tout ça c'est fini. Alors fait intéressant : l'étude de la fin du monde s'appelle l'eschatologie, à ne pas confondre avec la scatologie, remarque dans les deux cas t'es BIEN dans la merde.

De tout temps on cherché à savoir quelle sera notre fin, on peut pas dire quand mais on peut dire où : clairement la fin de l'humanité elle a commencé en Méditerrannée.

Attention à bien distinguer l'extinction des humains de la destruction de la planète, une espèce peut être éradiquée sans pour autant que son habitat soit complètement rasé, sauf dans le cas des morpions et des poils pubiens.

