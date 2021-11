Ce matin, Florence nous fait une typologie des gens bourrés en soirée …

Salut tout le monde,

Alors dans la série on voit que la boisson génère évidemment bien des problèmes et des angoisses, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'alcool en d'autres termes parce que c'est lui qui m'a offert mon plus beau rôle : celui de maman. Pourtant on m'avait prévenue, on m'avait dit : fais gaffe, bourrés on fait des choses qu'on regrette et qui durent toute la vie, mais moi je pensais plutôt à un tatouage, pas à un enfant.

Me concernant, je n'ai pas ce que l'on peut appeler "une bonne descente", moi je résiste à l'alcool comme Vichy aux Allemands. Ivre, j'ai vraiment un comportement très étrange, la dernière fois que j'ai bu j'ai quitté le bar où j'étais, je me suis rendue chez une amie et... je me suis mise à danser nue dans son salon. C'est à ça que j'ai su que c'était une vraie amie parce qu'elle est restée stoïque et a juste dit : "bon, ben je vais mettre du chauffage". J'ai su que ça allait mal finir quand en passant devant un miroir je me suis regardée et j'ai dit à voix haute : ouais j'suis bourrée.

C'est une honnêteté qu'on retrouve pas chez tous les gens ivres, tu sais en soirée t'as toujours le mec saoul qui dit "nan, je suis pas saoul". Mec, tu t'es embrouillé avec une chaise et ça fait dix minutes que tu dragues ta sœur, saoul c'est ta meilleure excuse.

T'as aussi le genre de gars super agressif, que tout le monde essaye de raisonner : "Il m'a manqué de respect, je vais le fumer cet enculé."

