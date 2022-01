Ce matin, Florence nous parle éducation et donne quelques conseils, en particulier aux parents de petits garçons…

Le sexisme est un univers en constante évolution, dernière nouveauté dans la foire aux connards : le hogging. Cette pratique dénoncée par une étudiante américaine sur TikTok est en fait un pari sexuel entre copains, dont le but est de coucher avec la femme la plus grosse de la soirée.

Evidemment ça pue la masculinité toxique et, moi-même étant maman d'un petit garçon, je l'éduque de manière à ne pas en faire un futur connard et mission de service public je vous partage donc quelques conseils.

Alors je sais, que me permettre de parler d’éducation c'est comme si Guillermo nous faisait une leçon de diction ça peut surprendre mais bon. Je me souviens un jour j'ai discuté avec un pédopsy qui m'a dit attention, il y a cinq grands traumatismes qu'il faut à tout prix éviter dans l'enfance : le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, et l'injustice. Mais moi si je devais écrire un bouquin "5 ressorts pour faire obéir votre enfant", rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, ce serait le nom des chapitres.

L'expression du sexisme chez les enfants passe d'abord par les vêtements. Alors il y a bien sûr la question de la couleur, rose pour les filles bleu pour les garçons. Mais aussi celles des messages qui apparaissent par exemple sur les t-shirts : "râleuse", "en retard", "chieuse" pour les filles, "génial", "aventurier" ou "esprit libre" pour les garçons. Quitte à faire dans le sexisme autant y aller vraiment : "oppressif comme papa", "soumise comme maman". Ou sinon on peut carrément être honnêtes et marquer sur les vêtements des enfants des messages comme : "la capote a craqué", "on m'a fait pour les allocs", "on préfère ma sœur".



Il faut également être attentifs aux déguisements proposés aux enfants. Souvent dans les catalogues de jouets, les petites filles sont présentées en infirmières et les petits garçons en médecins. Pour faire la publicité d'une mini-cuisine, on voit souvent une petite fille vêtue d'un tablier tandis que le petit garçon lui porte une toque de chef. Moi j'ai hâte voir la petite fille déguisée en femme de ménage, avec à côté le petit garçon en peignoir de DSK.



La suite à écouter et à retrouver en vidéo !