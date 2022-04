Aujourd'hui Florence nous sensibilise à l'autisme en nous parlant de son syndrome et des difficultés qu'il peut impliquer quotidiennement.

Le héros du jour aurait pu être mon mec, mais j'en ai pas…

Le héros du jour est le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Je vous en avais fait part dans une précédente chronique j'ai ce que l'on appelait anciennement un syndrome d'Asperger. Aujourd'hui l'on préfère le terme trouble du spectre autistique sans déficience, puisqu'il n'est pas associé à un déficit intellectuel. En gros mes difficultés dans les interactions sociales, c'est à cause de ma pathologie, en revanche le fait que je sois conne ça c'est entièrement de ma faute.

Comme beaucoup de troubles du spectre de l'autisme, le syndrome d'Asperger est associé à des comportements répétitifs. Comme beaucoup de troubles du spectre de l'autisme, le syndrome d'Asperger est associé à des comportements répétitifs. C'est ce qu'on appelle des stéréotypies, des mouvements qui se répètent. C'est un peu emmerdant, souvent quand je suis sur scène les gens quittent la salle avant la fin du spectacle, ils pensent que je salue alors qu'en fait je me balance.

Une des caractéristiques du TSA c'est également des intérêts restreints mais très spécifiques... Moi je me pose en permanence des questions complètement con sur tout. Je suis à ça de m'endormir après trois nuits d'insomnie et là mon cerveau me fait : Dis, est-ce que si on met de la biafine sur une crème brûlée est-ce que ça redevient un flan ?

Une autre difficulté causée par l'autisme c'est la surcharge sensorielle. Au lieu de sélectionner les stimuli qui lui sont vraiment utiles, ton cerveau traite toutes les informations qu'il reçoit. C'est pour ça que tu verras jamais un autiste dans une boutique Desigual.

