Le Sénat a adopté une proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale et Florence y trouve quelques incohérences…

Aujourd'hui nous allons parler de nos amies les bêtes. Peut-être autour de la table avez-vous des animaux de compagnie, je sais qu'ici, à la Bande Originale, vous avez Fanny Ruwet. Pour ma part j'ai un chien… un chien et un enfant. Notez que je préfère les chiens, déjà parce que ça parle pas et surtout parce que ça vit moins longtemps. Oh ça va j'plaisante… Il est bête mon fils, il me dit souvent : "je sais que tu préfères le chien", alors que franchement je les aime autant l'un que l'autre.

Pourquoi je vous parle de ça, et bien parce qu'il y a quelques jours le Sénat a adopté une proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale, tout en y apportant des modifications très décriées parmi les défenseurs des animaux. Par exemple, exit l'interdiction pour les parcs aquatiques de posséder des dauphins. Alors j'avoue que ça m'échappe, désolée mais les dauphins ce sont de grosses crevures, on sait qu'ils ont entre autres des comportements de violeurs et nous on veut aller nager avec eux.

Nager avec des violeurs, c'est comme faire du jardinage avec Emile Louis. Bref. Exit aussi l'obligation de faire stériliser les chats errants, là j'suis d'accord y'a plus urgent, faut d'abord faire stériliser les candidats de téléréalité. Et là encore, je ne comprends pas ce que les gens aiment tant chez les chats… Quand tu rentres chez toi et que t'as un chien, il t'accueille, il est content de te voir… tandis qu'un chat… il est là : "salut tu vas bien ? Ah ben non c'est vrai j'en ai rien à foutre".

Les chats en plus ils me détestent : "mais non Florence, regarde il t'aime bien il se frotte contre toi", ouais, comme les mecs dans le métro. Et alors avec les chattes c'est encore pire, y'en avait deux chez mon ex qui me regardaient toujours l'air de dire : "tiens t'es encore là, toi ?". Je me souviens y'en avait une des deux qui était en chaleur, l'enfer, des heures de miaulements aigus et traînants, on aurait dit que dans la pièce d'à côté y'avait un concert de Saez. C'était insupportable, j'ai dit à mon ex : soit tu la stérilises, soit tu vas la niquer toi-même, mais faut qu'on fasse un truc.



