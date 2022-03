Suite à la récente déclaration du député Modem Jean-Louis Bourlanges à propos de l’exode de milliers d’Ukrainiens. Florence, qui pensait que c'était simplement des êtres humains qui fuient la guerre, en profite pour rappeler les bienfaits de l'immigration.

Au vu de l'actualité catastrophique j'ai décidé de monter ma propre ONG, je vais aller faire du monokini sur les plages de tous les pays en guerre, j'vais appeler ça "Mes deux seins sans frontière".

Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler des bienfaits de l'immigration, bienfaits en un mot, pas comme quand un bateau rempli de migrants chavire et qu'un membre du RN s'écrire "Bien fait !" "On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit »… Voilà ce qu'a déclaré récemment le député Modem Jean-Louis Bourlanges à propos de l’exode de milliers d’Ukrainiens. Je tiens tout d'abord à féliciter ce monsieur, qui a réussi à prononcer cette phrase sans vomir dans sa bouche.

Ce député centriste nous a donc bien fait comprendre qu'il existait une différence entre les "réfugiés" ukrainiens et les "migrants" syriens. Il est fort quand même, quelle conne je fais, moi qui pensais que dans les deux cas c'était des êtres humains qui fuient la guerre. Mais non, lui M. Bourlanges préfère l’immigration choisie… Ca fait un peu tri sélectif, sauf que dans ce cas l’ordure : c'est lui. On l'a bien compris pour certains l'immigration c'est comme un prélèvement d'urine : plus c'est clair, mieux c'est. Mais très franchement ça manque de pragmatisme, y'a des réfugiés syriens ils ont combattu Daesh et Bashar al-Assad, si vraiment demain c'est la 3ème guerre mondiale, je me dis qu'ils sont quand même mieux préparés pour défendre la France, ce pays où la principale raison qui poussent les gens à fuir, c'est pas la peur de mourir mais la peur des impôts.

Alors clairement ce discours nauséeux de Bourlanges renvoie à celui de l’extrême-droite qui se sert de la peur de l'autre pour engranger des voix avec une image simple, le migrant viendrait chez nous pour voler nos ressources, nous convertir par la force, violer nos femmes et asservir nos enfants, à mon avis Zemmour, Le Pen et compagnie, ils ont peur que les migrants fassent chez nous exactement ce que l'on a fait chez eux… Puis ils diront encore que non, vraiment, y'avait aucun problème avec la colonisation. Un autre argument contre l'immigration est la peur de voir les étrangers voler le travail des français. Nan mais de quel travail on parle au juste? Mec, t'es chargé de clientèle dans le tertiaire, tu crois qu'un jour y'a un Syrien qui va débarquer dans l'open-space et te braquer en gueulant : j'veux ton badge, ta carte de cantine, ton mot de passe Windows et un jeton pour la machine à café!

