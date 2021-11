Ce matin, Florence explique la culture du viol aux enfants ...

Je n'ai pas l'intention d'encore faire une chronique sur le féminisme, pour preuve comme sujet du jour j'ai choisi les pandas. Les pandas, dont on vient d'apprendre qu'ils se servent de leur pelage pour se camoufler, et dont on savait déjà qu'ils ne veulent pas baiser. Et vous savez qui d'autre ne veut pas baiser ? Les femmes !

Oui, vous l'aurez compris cette semaine on va encore parler de la culture du viol, puisque plus un jour ne se passe sans que l'on entende parler d'une affaire d'agression sexuelle, avec dans la foulée un pote du mec accusé qui vient nous dire que non, son pote n'a pas pu violer, d'ailleurs il peut témoigner de toutes les fois où il a vu son pote ne pas violer, en plus il a une femme, des enfants, un lapin nain et celui-ci ne s'est jamais plaint.

Ca me dégoûte, vraiment ça me donne envie de vomir en jet, avec un jet d'une telle intensité que si je visais le sol je pourrais gagner le Vendée-Globe sans toucher la flotte. Mais je ne dois pas m'énerver, alors je vais plutôt opter pour une chronique pédagogique, et expliquer la culture du viol aux enfants.

J'en profite d'être en France pour le faire, le viol, c'est pas aux enfants belges qu'il faut expliquer ce que c'est. Alors les enfants la culture du viol c'est un peu comme la marelle, la fille commence jambes écartées et repart à cloche-pied. Sauf que c'est à elle qu'on jette le cailloux.

Non pardon, la culture du viol c'est comme la marelle parce que ça se passe par étapes. La première c'est les blagues, comme tonton Jean-Marie raconte la blague de la madame chez le gynéco qui se fait enculer.

Alors se faire enculer je ne t'explique pas ce que c'est, tu le découvriras bien assez tôt quand tu commenceras à payer des impôts.

"Mais Jean-Marie, il a dit que c'était de l'humour". Oui, Jean-Marie, sauf que l'humour, c'est quand c'est drôle.

Un peu comme quand dans la cour de récré quand ton copain Timo-Tim il soulève les jupes des filles et qu'on dit que c'est pas grave parce que c'est "pour rire".

Si l'on veut jouer avec toi à un jeu qui ne te plaît pas : dis-le. Crois-moi, tu auras assez d'occasions plus tard de faire croire à un garçon que tu t'amuses vraiment beaucoup alors que c'est pas forcément le cas.

Et c'est maintenant qu'on aborde un sujet important, celui du consentement. Timo-Tim si tu nous écoutes, celle-là elle est pour toi. Le mieux c'est que t'imagines un match de boxe où y'a qu'un des deux boxeurs qui est d'accord. Ou pour continuer dans la métaphore du sport : arrête le squash, putain. Plutôt que de forcer un mur à te renvoyer la balle trouve quelqu'un pour jouer au tennis.

