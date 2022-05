C'est le printemps, bientôt l'été et ça y est dans les magazines on commence à voir les mots "summer body". Aujourd'hui Florence qui en a plus que marre de ces injonctions dénonce la "grossophobie" ambiante qui d'ailleurs vient de faire son entrée dans le dictionnaire.

Salut tout le monde,

Alors j'ai eu un date hier soir : c'était nul. Comment vous dire : dans un film sur Sherlock Holmes, bah le mec, il serait pas Sherlock Holmes. Pourtant ça partait bien à priori, il avait l'air intéressant, un chouette métier, il était pianiste.

Ben je n'ai eu très vite qu'une envie c'était de rentrer chez moi pour me jouer le générique de fin sur mon piano à une touche. Mais bon, j'avais la dalle, donc je l'ai ramené chez moi et là, une tannasse : le type c'était Kilian Mbappé face à la Suisse : incapable de la mettre au fond.

Du coup quand il est parti je me suis rabattue sur mon vibro et là : plus de batteries, obligée de me relever pour aller chercher des piles dans les transformers du petit.

Mais je crois que le pire c'est quand il m'a parlé de son date précédent, dont il était déçu, super chouette et tout mais "sur les photos elle avait l'air plus mince".

Quoi ? Les mecs sérieux, arrêtez avec ce genre d'injonctions sur nos physiques, nous les femmes on est rondes, fripées, poilues... Comme vos couilles. Heureusement on est moins fragiles.

En plus c'est pas le moment de me parler minceur, partout dans les magazines on commence à voir les mots "summer body". Ca me râpe les ovaires. Partout sur internet tu vois des articles type : "comment avoir un corps parfait pour la plage". Un corps mince et lisse, quel manque d'imagination, je me souviens d'un tweet qui disait que si on en croit la nature le corps parfait pour la plage il aurait des pinces de homards, une crête coupe-vent et un anus qui repousse le sable.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !