Je suis tombée sur cet article : "La fécondité des Françaises de plus de 40 ans est en hausse depuis 1980". Et, à quelques jours de mes 35 ans, ça m'a rappelé un truc : je veux vraiment plus avoir d'enfants.



J'aurais plus la patience pour un petit enfant, par exemple en voiture ils arrêtent pas de te parler alors que putain ils voient bien que t'es sur ton téléphone ! De toute façon parler avec un enfant c'est juste crever de vieillesse en attendant qu'il termine sa phrase commencée par "en fait".

Et les devoirs, bonjour l'enfer, la dernière fois mon fils en a eu sur les objets pour mesurer le temps. C'étaient des petites devinettes. "Pour savoir quelle heure il est en classe je regarde? L'horloge. Pour savoir en combien de temps je cours le cent mètres j'utilise? Un chronomètre. Pour savoir quand retirer l'eau des pâtes j'utilise?" Ca a fini par me saouler j'ai dit à mon fils de mettre comme réponse "mon smartphone" partout.



Heureusement depuis ce 1er janvier la contraception en France est gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans.

Passé cet âge, c'est la règle des 3 p : procréer, payer ou pomper. Trêve de plaisanterie, c'est un sujet important, le 26 septembre est d'ailleurs la journée mondiale de la contraception. La bonne nouvelle c'est que si vous avez raté le coche, deux jours après le 28 septembre c'est la journée mondiale de l'avortement. Sinon le 25 juillet c'est la journée mondiale de la noyade mais ça c'est quand même un peu extrême.

Mais moi la pilule ça fait 20 ans que je la prends, alors j'espère que mon prochain mec il se chargera de la contraception. C'est pas gagné, quand on voit la galère pour trouver un mec et la mauvaise volonté du gars face à un préservatif. Pourtant ça permet d'éviter bien des désagréments, comme l'enfant, justement, ou la chlamydia.

Alors moi j'ai eu les deux, et heureusement la chlamydia, ça parle pas. Ou alors c'est vraiment que vous avez laissé traîner.

