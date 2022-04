Aujourd'hui, 14 avril, c'est la journée mondiale de la gastronomie et Florence qui a une petite pensée pour les musulmans en plein Ramadan et d'autre part pour les régions en proie à la famine nous fait part de son rapport à la cuisine.

Salut à tous, salut à toutes,

J'ai découvert un nouveau type de parent toxique, ce qu'on appelle le "parent hélicoptère". On voit bien la mère hélicoptère tourner sans cesse autour de son enfant pour le surprotéger. Le père hélicoptère ça sonne beaucoup plus malsain.

Bon, sans transition aujourd'hui, 14 avril, c'est la journée mondiale de la gastronomie. Sauf pour les musulmans pas de bol ça tombe en plein Ramadan donc ce sera juste la soirée mondiale de la gastronomie. Enfin on dit "mondiale" mais je suis pas sûre qu'on fête cette journée partout, vu la famine qui guette en Afrique de l'Est "Top Chef Somalie" c'est pas pour tout de suite : gratin de racines, chips d'écorces et pommes de terre snackées sans pommes.

Pendant qu'eux s'inquiètent de ne rien manger, nous on s'inquiète de bien manger, parce qu'évidemment c'est hyper important d'avoir une bonne alimentation, c'est pas Claude François qui me contredirait.

En France, vous avez plein de grands chefs. Vous avez Alain Ducasse, Thierry Marx, Marc Veyrat. Et puis vous avez aussi Cyril Lignac, qui fait quand même 1,84m.

Non je déconne, je suis personne pour me moquer, moi je suis incapable de cuisiner : la dernière fois que j'ai fait à manger c'était pour mon fils, j'ai posé l'assiette sur la table et au lieu de dire merci il m'a dit "c'est pas grave".

Finalement mon fils c'est le seul truc réussi à être sorti de mon four. Là j'en suis au stade où je me dis que je suis une bonne mère parce que je commande équilibré...

Je vous assure c'est un enfer, je rate tout, même les trucs simples, tu prends une photo du truc en gros plan tu sais pas dire si c'est une quiche, la surface d'une planète gazeuse ou une maladie de la peau.

Je fais tout brûler, tout exploser, la Convention de Genève devrait m'interdire d'utiliser un micro-ondes. Moi je vais sur Marmiton je finis fichée S.