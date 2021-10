Ce matin, Florence nous dévoile son amour pour notre belle capitale...

Salut tout le monde,

Avant toute chose sachez qu'en tant que Belge je n'ai pas l'intention de commenter ce fameux match de foot. Vous avez gagné, voilà, on vous en veut pas, on vous souhaite juste un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Non mais allez, faut arrêter maintenant, laissez-nous gagner au moins un match, vous avez vu dans quel état était Guillermo mardi ? Moi c'est bien simple hier soir pour le calmer j'ai dû l'allaiter… Trêve de bêtises.

Ca fait sept semaines que j'ai rejoint l'équipe, oui, déjà, que vous voulez-vous … le temps passe vite quand on s'amuse. On est déjà en octobre, je l'ai réalisé hier quand on m'a demandé : "Florence qu'est-ce que tu fais pour Halloween ?" j'ai répondu : "un test de grossesse".

Donc oui déjà presque 2 mois que je fais l'aller-retour Bruxelles-Paris et ce matin dans le Thalys que lis-je ? De plus en plus de familles quittent la capitale. Enfin c'est ce que j'ai compris en lisant le titre "Paris a perdu 6000 écoliers en un an", c'est soit ça, soit va vraiment falloir avoir une discussion avec vos instits. Je t'avais dit Chantal, que c'était pas une bonne idée cette sortie Catacombes. J'suis quand même un peu vexée, j'arrive et tout le monde s'en va, j'ai l'impression d'être Daniel Morin dans une partouze.

C'est dommage que tout le monde s'en aille, les Parisiens c'est un chouette public, quand ils viennent me voir en spectacle je sais jamais s'ils font un sourire ou une thrombose. Et puis j'suis surprise, je pensais que les Parisiens ils aimaient leur ville, je veux dire comme tous les Français ils sont un peu chauvins… Si les Français vous êtes chauvins, surtout en ce qui concerne la bouffe… J'me souviens je suis allée jouer au Mans ils voulaient me faire goûter à leurs rillettes, ils pensaient que je ne connaissais pas. J'ai dit "en Belgique, les rillettes, on les aime avec un grand F".

