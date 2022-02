Aujourd'hui Florence nous parle d'amour. Enfin de ses difficultés avec l'amour et de sa peur de s'engager sentimentalement.

Salut tout le monde,

Allez aujourd'hui je vous parle d'amour puisque ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, je crois vraiment que c'est un mec bien, en tout cas ma meilleure amie a l'air très heureuse avec.

Le type il est tellement bien gaulé que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone je pouvais entendre son érection.

Jusqu'ici ça se passe plutôt bien, on a juste eu un petit moment de flottement quand il m'a demandé combien de partenaires j'avais eu avant lui… "Combien de… partenaires j'ai eu avant toi? Selon les forces de l'ordre ou selon les manifestants?".

Non c'est faux évidemment, je ne suis pas en couple, pour la Saint-Valentin j'étais à une soirée où mon ex était aussi, j'étais frustrée parce que je l'ai manqué, faut vraiment que je retourne m'entraîner au stand de tir. En vérité ma vie amoureuse c'est Melun : il se passe rien… Enfin si, un vieux de temps en temps... Et quand ça se passe bien ma vie amoureuse c'est Maubeuge : c'est gris, humide, et y'a un zoo.

En vrai j'ai peur de m'engager, c'est problématique dans ma vie sentimentale… Et encore plus quand je dois prendre un rond-point. Tout ça parce que j'suis tombée il y a quelques années sur la mauvaise personne, je suis jamais vraiment parvenue à me recaser depuis. M'enfin maintenant je peux donner des conseils aux autres meufs. Par exemple voici un indice pour reconnaître un mec toxique, en général, je sors avec.

Donc non, j'ai rien fait pour la Saint-Valentin, de toute façon j'en ai rien à foutre la Saint-Valentin c'est un coup des labos pharmaceutiques pour vendre plus de pilules du lendemain.

De manière générale je l'aime bien mon célibat, évidemment il arrive qu'il me pèse un peu, parfois je me sens plus seule qu'un neurone dans la tête de Pascal Praud. Et on est nombreuses dans ce cas, ce sentiment de solitude touche beaucoup de femmes... Un peu comme Jean-Jacques Bourdin.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !