Ce matin, Florence qui n'aime pas Noël ni les réunions de famille s'interroge sur le sens de cette fête…

C'est bientôt Noël, cette fête que je déteste, comme toutes les fêtes de famille. Oui, je sais ça vous choque, en France la famille c'est le ciment de la société… Chez les Dupont de Ligonnès la famille c'est le ciment tout court. En plus c'est une fête catho, moi je comprends rien à leur truc, pendant le Carême faut observer le jeûne, sauf les prêtres, eux ils observent les jeunes.

Mais on va quand même parler de religion parce que la religion ça fait grandir. Moi j'ai rencontré Jésus, enfin, Rézous, sur une plage à Cancun, en une nuit j'ai pris 17 centimètres. D'après ce que j'ai compris, Noël, c'est avant tout une histoire de boules. Bon, donc bon on parle de Jésus, qui est censé être le perso principal dans la Bible, alors qu'il apparaît que dans la saison 2. Bonjour le seum. En plus, Noël, c'est son anniversaire, c'est les autres qui reçoivent des cadeaux. Enfin des cadeaux, il en a reçu, de la part des rois mages, et dès le début bonne ambiance.

_- "_Tiens Jésus, je t'ai apporté de la myrrhe, c'est pour embaumer les morts".

- "Allez chouette… merci"... "

- "Je veux pas te spoiler la fin m'enfin garde ça tout près au cas où… Te plains pas, c'est bien que j'ai convaincu l'autre tâche d'apporter de l'encens, sinon il se serait pointé avec une boîte de loukoums. Il aurait bouffé la moitié pendant le voyage, remarque ça m'aurait arrangé, ça lui aurait tout collé les chicots au moins il aurait fermé sa gueule."

Et puis y'a le dernier il a apporté de l'or. Ca ça me saoule, y'en a toujours un pour exploser le budget, "putain Gaspard tu fais chier on avait dit pas plus de 10 euros par cadeau".

