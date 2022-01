Ce matin, en soutien à la campagne de sensibilisation du gouvernement sur le syndrome du bébé secoué, Florence nous suggère des alternatives à la violence physique…

Salut tout le monde!

Me voici de retour comme chaque semaine à Paris : souvent les gens me demandent comment je fais pour le logement. Eh ben quand je suis à Paris je prends un hôtel ou un amant… L'un me coûte moins cher que l'autre… C'est l'hôtel. Moquez-vous, je m'en fous, un jour je serai riche, enfin remarque riche en bossant pour France Inter, j'ai le temps, je crois que d'ici là Paul Mirabel aura mué. Bon ok, je serai peut-être pas riche mais en tout cas je serai célèbre, dites-vous que quand on parlera de ma gloire quelqu'un dira "Quoi, l'animateur ?", puis on changera du sujet.

Bref. Le gouvernement a lancé lundi une campagne de sensibilisation sur le syndrome du bébé secoué. On ne le répètera jamais assez : secouer un bébé peut avoir des conséquences dramatiques sur sa santé. Quand ça ne tue pas. Ca peut entraîner de graves séquelles : hémiplégie, retard mental, création de Debout La France. La maltraitance c'est un truc qui m'échappe complètement : pourquoi violenter son enfant quand on peut le faire chier ?

Y'a des trucs tellement plus mesquins mais tellement plus marrants que la violence physique. Ton bébé se réveille une fois par heure la nuit ? Eh ben pour te venger dessine-lui une bite sur le front pendant qu'il dort. Il fait le difficile pour manger ? Laisse ton grand-père atteint de Parkinson lui donner sa compote à la cuillère. Il est jamais trop tôt pour apprendre que dans les yeux ça pique. Il exige constamment ton attention ? Joue avec lui à "il est où le bébé ?" mais fais semblant de paniquer parce que tu le trouves pas alors qu'il est juste devant toi.

Et tu peux continuer une fois quand ton enfant est un peu plus grand, quand il perd une dent glisse une souris morte sous son oreiller et le matin crie : Mais qu'est-ce que tu as fait ? Si il a peur des monstres sous son lit, dis lui "t'inquiète, ils sont là que le jeudi..." alors qu'on est jeudi, s'il veut pas dormir raconte lui une histoire mais juste en bougeant les lèvres pour lui faire croire qu'il est devenu sourd...

Oui en tant que maman je réclame le droit de me venger, ne fut-ce que pour la grossesse. Le gamin il a fait de mon corps ce que l'Allemagne a fait à la Pologne… 22 kilos putain, il m'a fait prendre, et je te raconte pas l'état de mes seins, je faisais du 110 E et le diamètre de mes tétons c'était deux fois la distance Terre-Lune.

Nan mais les bébés c'est des relous, déjà ils parlent pas, et le père à chaque fois que le gamin il chiale il te regarde et il te demande "Qu'est ce qu'il a?", genre j'ai un traducteur de bébé… Ouin, Ouin, Ouin… C'est ça, il dit qu'il t'emmerde.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !