C'est pour toute la vie, ça arrive de regretter, surtout si on les fait bourrés, je veux bien sûr parler des tatouages qui ne sont pas sans point commun avec les enfants.

En patientant chez le tatoueur, j'ai lu dans un magazine que le tatouage était une pratique attestée depuis le Néolithique... Clairement c'était un autre délire, te faire tatouer à la pierre polie, à mon avis les mecs ils devaient hurler de douleur, d'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'on a inventé l'Allemand.

Dans l'article il était également proposé que le tatouage était propre à la société humaine. Merci Régis, m'enfin ça on aurait pu le deviner tout seul, t'en as vu beaucoup toi des tigres du Bengale avec un tatouage de Johnny sur l'épaule ? Y'avait d'autres infos : la femme la plus tatouée au monde à 98% de son corps recouvert. 98% de son corps recouvert, c'est aussi ce qui se passe quand on couche avec Gérard Depardieu.

Il y avait aussi une compilation des tatouages les plus moches, souvent il s'agit de portraits vraiment très mal réalisés. J'ai une pote elle s'est fait tatouer le visage de son bébé, c'était affreux. Mais là, le plus gros problème, c'était que le tatouage était très réussi. Enfin il y avait des photos de vieilles personnes tatouées, et c'est vrai que le tatouage, parfois ça vieillit mal.

Enfin quand je dis que ça vieillit mal, ça veut dire que le dessin s'altère, pas que le tatouage se met à gueuler sur les jeunes et voter RN.

Bref, tout ça pour dire que je me suis rendue compte que le tatouage revêtait pour moi un aspect spirituel. Et je suis très branchée spiritualité pour l'instant, je m'interroge par exemple beaucoup sur la signification de mes rêves. Eh ben y'a des trucs carrément surprenants, chaque nuit pour l'instant je rêve d'un cheval. Je me suis tournée vers un outil sûr pour comprendre ce que cela voulait dire : Internet. J'ai pas été déçue, sans surprise ça parlait liberté, vitesse, force, mais il y avait tout de même des précisions… Des précisions vraiment précises, voyez plutôt : "Si vous rêvez d'un cheval galopant sur une herbe très verte et lisse - jusqu'ici tout va bien - vous participerez à l'affirmation des valeurs éthiques d'une équipe de baseball composée de jeunes".

Voilà. Ca c'est le moment où je me suis arrêtée de lire. Donc interpréter ses rêves c'est pas pour moi mais je continue à me chercher une spiritualité, avec la fin du monde qui approche je me dis qu'il est temps de penser à soigner ma sortie. Je suis pas à l'aise avec tout ça, genre je devrais ma naissance à la grâce de Dieu. Moi j'en suis encore au stade où je suis persuadée que si je suis venue au monde c'est parce que mon père a niqué ma mère.

