Aujourd'hui c'est la journée mondiale du ver de terre. Quel rapport avec mon sujet du jour ? Aucun, je savais juste pas comment commencer. Ca y est, j'ai trouvé. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui prennent le temps de commenter mes chroniques, spécialement ceux qui en cet Octobre Rose prête une attention si particulière à mes seins.

"Poitrine, point d'exclamation", écrit par exemple Fred. Mais oui Fred, "poitrine", maintenant retourne te toucher devant "Dora L'Exploratrice". "Sacrées mamelles", nous dit Michel, qui lui vit à la ferme et tète encore sa tante. "De gros nibards, y'a du monde au balcon, mmmh le bon lait, la reine des cravates de notaire", bref messieurs : MERCI. Ah ben le voilà le rapport : en cette journée mondiale du ver de terre permettez-moi de souhaiter bonne fête à vos bites.

Mais revenons-en à ce dont je voulais vous parler : "Molière, c'est chiant" a déclaré Capucine Anav. Non, on ne juge pas, c'est son droit, pour elle tout ça c'est secondaire, la culture, la science, écrire son prénom en lettres attachées… Suffit j'ai dit, on ne se moque pas, on n'est pas obligés de tout savoir non plus, tenez moi j'ai appris il y a peu que Stéphane Eicher c'était pas un duo.

Non, j'suis désolée, j'peux pas, évidemment qu'on juge, elle a pas seulement dit "Molière c'est chiant", elle a ajouté, et je cite, "je suis fan de sa carrière". Alors pour ceux qui ne voient pas, Capucine, c'est une ancienne candidate de "Secret Story", devenue ensuite chroniqueuse dans "Touche Pas à Mon Poste". Alors vous allez me dire, oui non Florence, tu vas encore dire du mal de Cyril, c'est faux, j'ai rien contre Hanouna, j'ai de très bons amis cons.

