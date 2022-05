Si elle parvient à se qualifier pour la finale à l'élection de Miss Paris, l'actrice Andréa Furet deviendra la première candidate transgenre à se présenter au concours Miss France, une nouvelle qui ravit Florence.

Salut tout le monde,

Peut-être avez-vous vu passer l'info : l'actrice Andréa Furet deviendra la première candidate transgenre à se présenter au concours Miss France.

Elle doit d'abord remporter l'élection de Miss Paris, mais si elle parvient à se qualifier pour la finale, j'espère qu'il y aura un défibrillateur à proximité quand Geneviève de Fontenay apprendra la nouvelle. Et qu'il sera en panne.

Moi je trouve ça super, ce concours manque de femmes engagées, on devrait plutôt y récompenser de grandes militantes, comme par exemple Rosa Parks !

Enfin, si Rosa Parks avait été élue Miss France, l'histoire aurait pas été la même, vu qu'elle aurait gagné la voiture.

Mais revenons-en à mon sujet de base : la transidentité ! Je ne pourrai bien sûr pas être exhaustive sur le sujet, 3 ou 4 minutes c'est bien trop court, comme je le disais souvent à mon ex.

Le premier point important est la différence entre la notion de sexe, et celle de genre.

Le sexe est défini par les caractéristiques propres aux individus mâles ou femelles : chez les femmes utérus, ovaires, clitoris, chez les hommes pénis testicules ou encore lâcheté.

Jusqu'ici rien de très compliqué : si l'on s'en réfère au sexe uniquement : les femmes ont un vagin et les pénis ont un homme.

Le genre lui rassemble les comportements, rôles et statuts supposés appropriés pour une personne" en fonction de son sexe, auxquels s'identifient ou non les individus. Les personnes "cisgenre" dans le premier cas, les personnes transgenres dans le second. Pour résumer, disons que quand tu fais tes courses au supermarché dans un village naturiste, on voit pas ton genre pendouiller. Parfois certains ne s'identifient ni à l'un ni l'autre ou encore aux deux, parfois pour d'autres personnes cela peut même varier. On les appelle les personnes non-binaires et les gender-fluid. Il existe donc des garçons avec un vagin et des filles avec un pénis.

De même, vous pouvez être un homme cisgenre, mais avoir envie de changer de sexe. Ce qui explique pourquoi dans votre boîte mail il y a tant de messages vous proposant des solutions pour agrandir votre pénis. Je fais une parenthèse, mais ça me fait penser qu'il y a peu de temps l'influenceuse Sarah Fraisou proposait à ses abonnées de donner plus de plaisir à leur mari en utilisant des capsules pour resserrer leur vagin... J'dis ça, j'dis rien mais à un moment... Si les mecs continuent de se faire élargir la bite pendant que de leur côté les meufs se resserrent la schneck on va avoir un problème... On l'apprend depuis la maternelle que le gros cylindre il rentre pas dans le tout petit triangle... Fraisou en 15 ans tu vas voir elle va nous niquer l'espèce.

Bref. Important de préciser également, le genre n'a pas de rapport avec l'orientation sexuelle. On peut être transgenre et hétéro ou cisgenre et gay. Toutes les combinaisons sont possibles. Un peu comme la Nupes.

Alors évidemment il y a bien sûr des gens avec beaucoup trop de temps libre qui refusent le principe de transidentité. Leur argument principal, c'est que c'est contre-nature. En revanche quand la nature offre à Jean-Michel Transphobe une jolie calvitie, c'est le premier à foncer dans une clinique en Turquie.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !