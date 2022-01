Ce matin, Florence se penche de près sur les contes de fées de notre enfance et s'insurge contre les idées qu'ils véhiculent…

Salut tout le monde!

L'acteur Peter Dinklage, Tyrion Lannister dans "Game of Thrones", s'est insurgé contre la représentation arriérée des nains dans la nouvelle version de "Blanche-Neige".

La prod avait pourtant fait un effort d'inclusivité, pour incarner Blanche-Neige ils ont pris Rachel Zegler, une actrice d'origine colombienne. M'enfin Blanche-Neige, colombienne, tu penses moins à un conte de fée qu'à un gros saladier rempli de coke.

Et on comprend qu'il soit véner Peter Dinklage, en tant que personne de petite taille il a toujours refusé les rôles dégradants, le rôle d'un lutin dans un film de Noël, le rôle d'un gnome dans "Harry Potter", le rôle principal dans un biopic sur Nagui.

Et attends, le mec il connaît pas Fort Boyard, si un jour Peter Dinklage il sait qu'on a rebaptisé une personne atteinte de nanisme Passe-Partout, la dernière énigme du Père Fouras elle sera confiée à la police criminelle de Charente-Maritime pour tenter de savoir qui a bien pu stranguler le vieux avec sa propre barbe dans sa putain de vigie. Et les noms des nains on en parle ? Joyeux, Dormeur, Grincheux, on dirait qu'ils se sont inspirés de mon cycle menstruel.

Alors c'est évidemment pas le seul problème dans "Blanche-Neige", la question du baiser non consenti a déjà été abordée, moi ce qui me dérange surtout c'est que le Prince embrasse une morte, on aurait pu rebaptiser le conte : "certains l'aiment froide".

