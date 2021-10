Ce matin, Florence à qui il est arrivé une mésaventure, se désole que le harcèlement de rue vire toujours à la vulgarité...

Salut tout le monde,

Hier, j'ai à nouveau désobéi à Nagui, qui quand je suis arrivée ici m'a dit : "Tu vois Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume". "Oh, et l'endroit baigné dans l'ombre aussi ?" Notre royaume s'arrête à cette frontière, ce sont les commentaires YouTube, tu ne dois jamais y aller".

Oui, que voulez-vous je suis faible, j'ai encore été lire les commentaires, et parmi eux un revient souvent : "je préfère Marina Rollman". Mais moi aussi je préfère Marina Rollman, je lui voue un culte, d'ailleurs c'est la stricte vérité la première fois que je l'ai rencontrée à Montreux j'ai été tellement impressionnée que tout ce que j'ai trouvé à lui dire c'est : "tu veux que je te tienne ta veste ?" Mardi j'ai écouté sa chronique sur la masturbation, mais quel bonheur, entendre la meuf que je préfère en humour me conseiller de me double-cliquer la souris. Ca t'ennuie si je fais ça dans un coin, en te regardant, pendant que tu crées ? Sans blague, je suis d'accord avec elle, il faut parler de la masturbation, d'autant qu'avec le préado que j'ai à la maison la conversation devrait plus tarder. "Tu vois chéri, quand les garçons se masturbent, de drôles de choses sortent, chez la plupart c'est du sperme, chez Raphaël Enthoven, c'est un bouquin".

Bref, ce n'est pas du tout de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui mais de harcèlement sexuel ! Il m'est arrivé une mésaventure : en sortant du théâtre un homme en voiture me fait une remarque désagréable sur mon cul, ce à quoi je lui rétorque un truc plein de poésie du genre : "Je te souhaite de glisser sur un placenta". Echange de noms d'oiseaux, plein de courage il avance avec sa voiture jusqu'au prochain feu rouge d'où il me hurle, et je cite : "Tu pues de la chatte !" Et ben franchement, s'il le sentait depuis sa voiture, soit il est temps que je m'attaque au problème, soit il faut qu'il change de fragrance pour son sapin magique.

