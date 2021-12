Ce matin, Florence nous explique le fonctionnement politique de la Belgique et pourquoi avec six gouvernements différents, les Belges se sont retrouvés au début de la crise du Covid avec neuf ministres de la santé…

On me dit souvent que je ne parle pas assez de politique dans mes chroniques… Pour une bonne raison, je suis belge, un Belge qui te parle de gouvernement c'est comme Oscar Pistorius qui te parle d'orteils…

Aujourd'hui je vais donc vous parler de doigts de pieds.

La naissance de la Belgique en tant que pays ne date que de 1830, c'est donc un état encore fort jeune, pour ne pas dire en pleine crise d'adolescence.

La Belgique est une monarchie constitutionnelle et à sa tête, on retrouve le gouvernement fédéral… Mais, et c'est là que ça devient rigolo pour un pays qui souvent se retrouve sans gouvernement, l'avant-dernière fois pendant un peu moins de deux ans, ce n'est pas le seul gouvernement dont nous disposons.

Vous êtes prêts ? Accrochez-vous. Politiquement, la Belgique est divisée en trois régions : la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles Capitale. Ces trois régions ont chacune leur propre gouvernement. Après les régions il y a les communautés linguistiques, la communauté française (également appelée Fédération Wallonie-Bruxelles) et la communauté germanophone (qui représente un peu moins de 80 000 habitants) qui ont également chacune leur propre gouvernement. La région (laquelle ? ) et la communauté flamande ont, elles, fusionné et n'ont donc, petites joueuses, qu'un seul gouvernement pour les deux.

Nous nous retrouvons donc avec six gouvernements différents ce qui explique, au début de la crise du Covid pourquoi nous avions neuf ministres de la santé. D'où sortent les trois derniers me direz-vous ? Eh bien à Bruxelles, la santé doit être gérée par deux ministres, un francophone et un néerlandophone, mais on ne sait pas pourquoi, et y'en avait même un troisième, car la communauté française, allez savoir pourquoi, préférait en avoir deux.

Je me souviens d'un article qui se demandait tout de même si neuf ministres de la santé, ça compliquait pas un peu la gestion de la crise en cours… Pas besoin d'article, la réponse est oui… En tout cas on est au top, niveau nombre de morts par habitant en ce qui concerne le Covid on est toujours très bien placé dans le classement mondial.

