Il y a quelques semaines, Florence était à Montreux pour le Comedy Festival, et dans son hôtel, il y avait une salle sport, et elle y est allée!

Alors j'ai croisé Fanny Ruwet, elle m'a dit : "Eh en studio le masque c'est obligatoire ? C'est pour savoir si je dois me laver les dents."

Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler, il y a quelques semaines j'étais à Montreux et à l'hôtel il y avait une salle de sport et j'y suis allée. Et croyez-moi vu ma condition physique, ça valait bien une chronique.

Déjà à l'école chaque cours de gym, moi, je le passais planquée dans le plinth. Le plinth (c’est quoi ?) qui si vous êtes fan de Do It Yourself peut servir d'excellente base à un Glory Hole. J'ai toujours été nulle en sport, une fois mes parents ils m'ont inscrite à un stage de trampoline… J'étais toute petite, toute menue, alors je sautais vraiment très très haut… Et on dirait pas comme ça mais c'est super dur le trampoline, en fait le plus dur avec le trampoline… Ben c'est le plafond. Maintenant du trampoline je peux plus en faire, à cause de mes seins, si y'en a un qui sort je m'assomme. Une fois j'ai fait du trampoline, c'était dans un camp nudiste, j'ai passé 3 semaines dans le coma.



Comme chaque année je sais qu'au mois de janvier je vais me réinscrire à la salle de sport, avec la ferme intention de cette fois y aller… La dernière fois j'avais vite abandonné… enfin c'était pas malin, je venais de déménager parce que j'en avais marre d'habiter au troisième sans ascenseur et juste après je m'étais inscrite à un cours de step.

A l'hôtel à Montreux je suis rentrée dans la salle, franchement j'étais pas rassurée. Déjà parce que je suis à peu près sûre que la moitié des machines dans cette salle ont inspiré le tueur en série dans "Saw".

