Ce matin, Florence reste calme face aux harcèlements scolaires sur TikTok

Salut à tous,



J'ai failli arriver en retard, ce matin, j'sais pas ce qui se passe, sur la route c'est tout bouché, on se croirait dans une artère de Daniel Morin. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler harcèlement. Non, ne vous en faites pas Leila, vous avez eu parfaitement raison de gifler votre assistant, avec son bac 5 vous êtes en droit d'attendre qu'il sache faire le café.

Nous n'allons donc pas parler de harcèlement au travail mais plutôt de harcèlement scolaire, qui peut on le sait revêtir différentes formes : les insultes, les violences physiques, les cours d'allemand. Cette année cela a commencé sur TikTok, le réseau social qui comme Jean-Luc Lahaye touche surtout les jeunes. Oui je sais, cette référence est vieille, au moins elle ne risque rien.

Le hashtag #Anti2010 y a fait son apparition, incitant les ados à s'en prendre aux collégiens nés en 2010, généralement élèves en 6ème. La 6ème, Morgane, vous voyez ce que c'est ? Alors évidemment, quand on apprend que des gamins maltraitent d'autres gamins en raison de leur année de naissance, la première question que l'on se pose, c'est "pourquoi" ? La deuxième aussi, d'ailleurs…

Tout cela est parti du jeu Fortnite, rendu soi-disant ringard parce que plébiscité par les enfants nés en 2010, dont les plus âgés critiquent également les goûts.

Heureusement ça a été rapidement pris en charge, TikTok a supprimé le hashtag en question et Jean-Michel Blanquer s'est adressé aux élèves harcelés… comme si ceux-ci n'avaient pas déjà assez souffert. Personnellement j'aurais solutionné le problème autrement, avec la méthode que Dolto qualifiait de gros taquet dans la face. Je te jure ce genre de gamins t'as qu'une envie c'est de les envoyer jouer dans la Vologne, non mais c'est vrai POUR QUI ILS SE PRENNENT CES SALES PETITES MERDES…

Non c'est vrai, je dois rester calme. C'est juste que le sujet me tient à cœur, déjà parce que j'ai un fils né en 2010, et puis aussi parce que j'ai été vachement malheureuse à l'école. C'était l'enfer, je vous jure j'étais populaire comme une réforme des retraites.

Ca vient du fait que j'ai une petite différence, c'est pas forcément évident quand on me voit comme ça, mais j'ai un syndrome d'Asperger. Je te jure quand j'étais petite j'étais tellement autiste que pour me punir il fallait me sortir du coin. Dans les choses qui se voient j'ai ce qu'on appelle des stéréotypies, c'est-à-dire des mouvements répétitifs.

