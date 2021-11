Ce matin, Florence nous lit une lettre qu'elle a écrite à son jeune fils de douze ans, la veille des funérailles d'un de ses amis mort d'une tumeur au cerveau ...

Ok! Ca va! Je t’ai menti. Là, t’es content ?! Tu viens maintenant ? Ah non, me regarde pas comme ça, y’a du reproche dans ces yeux-là, tes yeux tout verts de colère. T’as rameuté tous tes nuages, bientôt ça fera un grand brrrr et puis il pleuvra sur tes joues. J’suis désolée, j’voulais pas, c’est parce que je t’aime que je t’ai dit ça, et même que je l’ai pas qu’à dit qu’à toi, je me le suis dit à moi, aussi, chaque jour au moins depuis que t’es né, parce que je voudrais que ce soit comme ça. Je me souviens de ce jour-là, j’avais encore pris mes grands airs, toujours ceux que je prends quand je veux faire croire que je dis des trucs un peu savants. "La mort", je t’ai dit, "c’est comme le Yakult, les prothèses de hanche ou Frédéric François : c’est pour les vieux”.

Les vieux tout recroquevillés, raplaplatés dans leur fauteuil. Ils ont fait leurs valises, sont prêts pour l’aventure, ils attendent juste que les jeunes qui les aiment leur fichent un peu la paix et puis les laissent partir. "La mort", je t’ai dit, "c’est dans longtemps. Maintenant dors, zut à la fin, puisque je te dis que les enfants, ça meurt pas". Ben maintenant tu sais que si. Et une demi-portion qui s’en va, y’a rien de plus injuste au monde. Même pas une demi-finale France-Belgique. Voilà, petit d’homme, notre copain, il est parti.

Envolés ses boucles blondes, ses yeux bleus comme un lagon. Y’a quelqu’un, ou quelque chose, qui s’est cru plus important que nous, qui avait un truc à lui dire et qui pensait que ça ne pouvait pas attendre. Un crabe, déguisé en lapin blanc, et comme ton grand frère avant lui il l’a suivi. Mais purée il lui en a fait voir, il s’est battu comme un lion, crochet du gauche, crochet du droit, coup de pied circulaire mawashi et même un kamehameha. Mais c’est épuisant, tout ça. Et il a eu besoin de sommeil. C’est plus d’un cœur, pas juste le sien, qui s’est arrêté de battre. Le tien peut-être, quelques secondes, celui de sa maman, de sa petite sœur, de son papa, mais je te jure que cela reprendra.

Dans le film avec les dinos pas jouasses, ils ont dit que la vie, elle trouve toujours un chemin. Eh ben j’trouve ça pas con. Parfois on voit pas bien comment, c’est tentant se dire que les dinosaures ont disparu, mais c’est parce qu’on oublie de regarder les oiseaux.

Je sais ce que tu vas me demander, mais j’sais pas où il est, moi, ton copain. Pas dans la boîte, ça j’en suis sûre, dans la boîte y’a que sa boîte, son ancienne boîte, et maintenant il en est sorti.

Tu sais bien ce que je pense de Dieu, Jésus, tout ça, pour moi c’est des conneries. J’crois pas

qu’on va au paradis, la vie éternelle mon cul, puis vivre toujours tu parles d’un cadeau. Je crois qu’il est encore là, et que quand il sera prêt, ou plutôt quand nous on sera prêts, il passera de l’autre côté. Et il reviendra. Pas comme on voudrait qu’il nous revienne, c’est vrai, plus avec des boucles blondes et des yeux bleus comme un lagon. Mais il sera là. Et si tu regardes, tu verras. Des fleurs, du vent, des vagues, des hirondelles, des formes dans les nuages. Demain, minus, on ira lui dire au revoir. On soufflera très fort dans ses voiles, pour l’aider dans son long voyage. Demain, minus, on ira lui dire au revoir. Mais pas adieu.

Ca j’en suis sûre.

Chronique à retrouver en vidéo.