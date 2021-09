Ce matin, Florence revient sur dans la mise en place des casques de réalité virtuelle pour lutter contre les violences conjugales

Avant de commencer un avertissement : je risque de dire des grossièretés, donc éloignez vos enfants de la radio, sauf si évidemment vous êtes en voiture.

Hier soir j'ai eu une relation sexuelle. Pour moi ça s'est plutôt bien passé, pour le mec aussi je crois, quand je lui ai demandé si ça lui avait plu il m'a répondu : tu pourrais passer pro.

Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu de rapport, en vrai hier soir j'ai lu le dernier essai féministe de Mona Chollet, la seule façon dont j'envisage désormais de me servir d'une bite c'est comme marque-page. "Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles", c'est le nom du bouquin, je vois déjà passer les injures, "aigrie", "frustrée" ou "mal baisée", tant de mots alors qu'on peut juste dire "en couple".

Oui ben voilà, j'suis un peu énervée, en m'endormant hier je me suis rendu compte que socialement on est quand même très proches des moustiques : le plus souvent chez eux aussi c'est la femelle qui suce et qui se fait taper. Argh mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je raconte, à mon avis j'ai fait une overdose de sexisme et comme j'ai pas fini ma mission sur Terre je me retrouve bloquée dans une blague de Tex !

Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que le Ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a investi dans des casques de réalité virtuelle afin de permettre aux détenus auteurs de violence conjugale de se mettre à la place de leur victime et de développer de l'empathie pour celle-ci, limitant ainsi les risques de récidive. Cela se base sur l'effet Protéus, soit la façon dont l'on se représente sur Internet influencent nos comportements et ceux des autres utilisateurs. Si par exemple vous jouez à un jeu vidéo en ligne vous remarquerez que vos interactions avec les autres joueurs ne seront pas les mêmes si vous avez comme personnage une elfe sexy ou un gros barbare.

