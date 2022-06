Un homme est mort d'une défaillance cardiaque après avoir perdu sa femme dans la tuerie de l'école primaire au Texas. Florence nous parle du syndrome du cœur brisé.

Peut-on mourir d'un coeur brisé ? Eh bien oui, c'est ce qui est arrivé à Joe Garcia, mort d'une défaillance cardiaque peu de temps après avoir appris le décès de son épouse dans la tuerie de l'école primaire où elle travaillait à Uvalde au Texas.

Joe Garcia n'a pas supporté la disparition de sa femme, c'est l'antithèse de Jonathan Daval.

Non sérieusement, qui pourrait réellement se réjouir de la mort tragique de celui ou celle qui a partagé sa vie pendant des années. Je veux dire, à part Mélania Trump, évidemment.

Mais c'est vrai ça surprend, un Américain décédé d'un problème cardiaque induit par autre chose que le diabète…

Il est mort du syndrome de Takotsubo, Takotsubo qui en japonais signifie "piège à poulpe". La forme du ventricule malade rappelle en effet celle de cette amphore à col étroit et à fond rond permettant à l'animal de rentrer mais pas de sortir, "tiens c'est marrant", me disait Morgane encore ce matin dans les couloirs, "c'est comme ma chatte".

D'après moi ce syndrome est provoqué par une décharge intense de catécholamines produites par les glandes surrénales causant un trouble de la microcirculation coronaire liée à une concentration importante en récepteur béta-adrénergique au niveau de la pointe du ventricule. Enfin j'dis d'après moi mais ce qui est fou c'est que d'après Wikipédia aussi.

On pense que dans ce cas, le problème c’est qu’avec le stress le cœur s’emballe alors que bien au contraire, les cellules du muscle cardiaque sont tellement stimulées, qu’elles n’arrivent plus à pomper. C’est sûr que c’est contre-intuitif, parce que généralement quand je suis bien stimulée, moi j’y arrive très bien !

Pour bien comprendre le phénomène, un cardiologue utilisait l’image suivante : "Comparez le cœur à un élastique trop étiré et qui perd de son élasticité". Ou dit autrement : si Christophe Willem prête un caleçon à Gérard Larcher, quand ce dernier va lui rendre, bah c’est sûr et certain que le caleçon il sera abîmé à jamais.

Il faut savoir que le risque cardiaque est multiplié par 21 dans les 24 heures suivant le décès d'un proche. Autant te dire que si tu viens de perdre quelqu'un, c'est pas le moment d'avoir le hoquet, sait-on jamais que quelqu'un voulant t'aider s'amuse à te faire peur pour le faire passer...

