Florence reste calme face aux ricains du Texas

Cette fois-ci, promis juré, je resterai calme. D'ailleurs pour commencer cette chronique j'avais envie de vous annoncer une bonne nouvelle : non, je ne suis pas enceinte, bonne on a dit. En revanche, le Mexique a dépénalisé l'avortement, la Cour Suprême mexicaine ayant jugé inconstitutionnelle la criminalisation de l'IVG.

Ils ont le vent en poupe au Mexique, Tanguy Pastureau vous en parlait récemment, ils ont viré la statue de Christophe Colomb et ont mis une femme olmèque. Je les trouve sympa, le type il a quand même fait des millions de morts, moi à la place pour me venger des ricains j'aurais érigé une statue à la gloire du cholestérol.

Mais c'est de l'autre côté du mur que je vous emmène, au Texas, où on a encore laissé des hommes blancs sans surveillance. Le Texas, cet endroit fabuleux, là-bas le graphique de l'évolution du Q.I. moyen, on dirait une érection de Michel Drucker. Je te jure, bonjour les débiles, je suis sûre qu'ils vont tous crever dans un autodafé : "on a brûlé des bouquins féministes", oui John mais fallait les sortir de la bibliothèque avant.

Bref, au Texas ils viennent d'interdire l'avortement dès que le cœur se met à battre, c'est à dire plus ou moins à 6 semaines. 6 semaines ! Mais c'est beaucoup trop tôt, à six semaines t'as même pas le temps de savoir qui est le père. A noter l'IVG est interdite en cas de viol ET d'inceste, probablement pour permettre à Olivier Duhamel d'avoir des petits-enfants.

L'avortement en cas de malformation grave reste néanmoins possible, comme en France, c'est juste que personne n'a pensé à prévenir la mère de Nicolas Dupont-Aignan.

On doit cette loi au gouverneur du Texas Greg Abbott qui pour la petite histoire est paraplégique. Il est en chaise roulante à la suite d’ un accident mais visiblement le haut du corps aussi a été touché. Ca me rend dingue, qu'un homme décide pour les femmes, le type il sera jamais concerné, c'est comme si Nagui faisait passer l'interdiction de se décalotter. C'est quand même mieux quand on maîtrise son sujet.

