Florence nous fait part de son avis concernant l'homéopathie, nous en explique le concept, et en profite pour rendre hommage aux femmes scientifiques que l'Histoire oublie trop souvent…

Salut tout le monde,

Me revoilà, encore une chronique où je vais avoir l'occasion de donner mon avis modéré et nuancé sur un sujet. L'homéopathie c'est de la merde. Non pardon. Ce vendredi 11 février c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. C'est une journée nécessaire, puisque selon le dernier rapport de l'UNESCO sur la Science, 33% des chercheurs dans le monde sont des femmes et seuls 4% des prix Nobel scientifiques ont été décernés à des femmes. C'est-à-dire que les femmes en sciences pèsent autant qu'Anne Hidalgo dans les sondages, remarque Anne Hidalgo est aussi une grande scientifique, son programme lui-même est un trou noir.

Alors en cette journée je veux commencer par rendre hommage à quelques-unes de ces femmes auxquelles l'Histoire n'a pas rendu justice, comme par exemple Rosalind Franklin à qui l'on doit la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, découverte qui a valu le prix Nobel de médecine à... des hommes. Oui, oui, les mecs ils lui ont carrément piqué ses recherches… Comme quoi quand t'es une femme c'est carrément moins sympa quand tu te fais pomper. Hommage aussi à l'actrice Hedy Lamar, née en 1914, à qui on doit une méthode de transmission des données qui finira par aboutir… Au bluetooth! Ou au WiFi, eh oui... Et c'est vrai qu'on lui doit beaucoup, Internet, contrairement aux tampons, c'est plus pratique quand c'est sans fil. Elles sont encore très nombreuses, Kathryn Johnson, Marie Curie, autant de femmes brillantes et rien à voir avec la radioactivité.

Bref, puisqu'on parle de science j'aimerais donc revenir à mon postulat de départ : l'homéopathie, c'est de la merde. Le 1er janvier 2022 cela a fait un an que la Sécurité Sociale a arrêté de rembourser l'homéopathie. Et putain il était temps. Alors fun fact, en France, les homéopathes doivent obligatoirement être titulaires d'un diplôme en médecine... C'est complètement con, c'est comme si pour écrire les horoscopes dans ELLE on te demandait un doctorat en astrophysique.

Ah oui, on est dans le même registre : toutes les études cliniques à grande échelle concluent que l'homéopathie ne présente pas d'efficacité supérieure à l'effet placebo. Enfin faut quand même faire attention avec l'homéopathie, mal administré tu peux en mourir, si par exemple t'avales 50 tubes d'un coup. Pas le contenu des tubes, hein, les tubes, ben tu t'étouffes quoi.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !