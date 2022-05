Florence qui est ici pour dire des trucs sérieux, engagés, pour conscientiser les gens, nous parle ce matin des espèces menacées.

J'me suis rendu compte d'un truc, j'suis nulle pour raconter des blagues. Hier à une soirée on me dit "t'es humoriste raconte une blague", alors j'pars sur un truc simple : C'est un ours qui rencontre un panda et qui lui dit "alors t'es toujours fan de KISS ?", inratable, tout ce qu'il faut c'est un public un peu sensibilisé à la cause du heavy metal et des ursidés.

Ben je suis parvenue à me planter. J'ai dit, c'est un ours qui rencontre un panda et qui lui dit "alors t'es toujours fan d'ACDC ?" Non, attendez, c'est pas ça, c'est un panda qui dit à un ours… Non plus. Où est-ce que vous allez ? Revenez ! C'est un ours qui est fan de Muse…

Putain j'étais à ça de me faire des amis.

Bref tout ça m'a donné envie de vous parler d'environnement, de toutes ces espèces qu'on massacre dans l'indifférence générale : les femmes. Non, pas les femmes, les requins par exemple. Les requins qui au cours de leur vie peuvent perdre jusqu'à 37 000 dents. Remarquez les femmes battues aussi.

Entre parenthèses , vu les chiffres sur la violence faite aux femmes, grande cause du quinquennat mon cul, c'est la surtout la grande cause toujours…

Mais revenons aux animaux marins. Y'a les dauphins aussi, m'enfin j'ai moins de pitié pour eux depuis que j'ai appris que ce sont des violeurs. Et nous on se prend en photo avec. Je me demande si dans un monde parallèle y'a des dauphins qui se prennent en photo avec PPDA.

C'est pas facile d'être un animal aujourd'hui, le président de la Fédération nationale de chasse il a dit que les animaux ils faisaient que manger et n'avaient pas d'émotions. Comme Fanny Ruwet. Non, pas tout à fait, les animaux ils veulent se reproduire aussi. Enfin, pas tous, regardez les pandas… Ah ben justement, c'est l'histoire d'un panda et… Oh merde hein ! J'suis ici pour dire des trucs sérieux, engagés, pour conscientiser les gens moi ok ?

C'est con en plus, y'a presque plus de pandas, mais les rats et les pigeons y'en a pour millions, visiblement chez les animaux c'est l'inverse de chez les humains, c'est les plus moches qui baisent le plus.

