En attendant le retour de son émission 'Foule Continentale' Caroline Gillet a décidé de fabriquer un journal sonore, intime et collectif par temps de corona. Elle propose à tous ceux qui le souhaitent, de lui envoyer des sons de ce qu'ils et elles observent et ressentent, partout sur la planète.

A Lyon, Alice a redécouvert les joies du talkie-walkie © Claire Braud

Parmi les témoignages reçus, beaucoup parlent des difficultés liées au manque d'espace, à l'occupation des enfants. Il y a aussi ceux qui souffrent de solitude.

C'est le cas d'Alice, 32 ans, seule dans son petit appartement à Lyon. Elle a trouvé une façon tout à fait inattendue, de socialiser avec deux autres confinés solo pas loin de chez elle....

La suite du carnet de bord sonore d'Alice est à retrouver sur la page Souncloud de Foule Continentale, parmi ceux de Marie en Italie, Larissa au Luxembourg, Timurs en Lettonie, Benji en RDC et plein d'autres.

Si vous souhaitez vous aussi participer, contactez nous via notre page Facebook ou sur Twitter ou Instagram avec le hashtag #foulecontinentale. On a hâte de vous entendre...