Filmer ses grands-parents pour réinventer les maisons de retraite

Lou Colpé avait 14 ans quand elle a commencé à filmer ses grands-parents. Elle a filmé la vie à la maison, les sorties en voiture, les goûters après l'école, et la maladie d'Alzheimer qui s'est invitée dans le quotidien. Simon Erkens, lui, réfléchi à la façon de rendre la maison de retraite plus humaine.

C'était en 2007 : Lou filme son arrivée, avec des fleurs, chez sa grand-mère le jour où elle fêtait ses soixante-treize ans. S'ensuit une ballade en voiture dans le village. La qualité de l’image est vraiment mauvaise, mais on devine une dame sur le trottoir. La grand-mère dit "Qui est cette personne-là ? Elle habite le village, mais je ne sais pas qui c’est..." Le grand-père sur le ton de l’humour répond : "Je ne sais pas, attend, je vais lui demander !"

Un peu plus loin la grand-mère demande "Tu sais qui est cette femme-là Elle se teint les cheveux, c’est affreux". Dans la salle de cinéma, tout le monde rigole. Parce qu’on en connaît tous, une grand-mère un peu commère comme la grand-mère de Lou, un grand-père un peu blagueur comme son grand-père. Et puis aussi parce que les soucis de mémoire, d’inattention, ils ne sautent pas encore aux yeux.

Après l’accident cardiovasculaire de son grand-père, Lou et sa famille ont réalisé que le quotidien à la maison avec sa grand-mère malade était devenu ingérable :

Lou Colpé a filmé quand ses grands-parents ont finalement été envoyés en maison de repos où ils sont décédés. Ses petits bouts de films sont devenus un premier documentaire intitulé Le temps long.

En parallèle, elle a décidé de s’impliquer dans les milieux hospitaliers :

Par les portes ou par les fenêtres, j'avais envie de me retrouver dans ces milieux-là. J'avais pas envie d'être là seulement en tant que réalisatrice de documentaires. Et puis je me sens bien dans ces endroits, avec les personnes âgées ou en hôpital psychiatrique. Donc j'ai fait une spécialisation en art-thérapie. Ce que j’essaie de faire, c'est des ateliers individuels pour former des communautés de personnes qui aient du sens. Je veux pas faire un best of de Luis Mariano, ou un "pays-ville". Moi je n'anime pas, je propose des activités à qui veut participer.

Il imagine des maisons de retraite où on appliquerait la méthode Montessori, méthode qu'il connait bien car il a lui-même été éduqué selon ces principes.

On vit dans une société agiste et on associe trop souvent la vieillesse à la maladie. Quand on diagnostique une maladie d'Alzeimer, on se dit souvent qu'il n'y plus rien à faire et qu'il ne reste plus qu'à offrir des soins de confort. Mais non, nous, on pense que l'on peut encore proposer des perspectives de vie. Mais ça passe par une remise en question : il faut interroger le rôle d'une maison de repos. Qu'est-ce que c'est ? Un lieu de vie ? Un mouroir ?