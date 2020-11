Agathe enseigne le français, Mathieu les maths, Alban et Albane, sont au lycée, et Enzo, qui se dirige aussi vers le professorat, est en train de transmettre ses "vœux" parmi les académies scolaires où il pourrait atterrir à la rentrée. Ils sont partout en France et ont envoyé leurs journaux de bord sonores.

Agathe Letaillandier est professeure de français dans un collège du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Elle et ses collègues se sont mobilisés car depuis la rentrée, deux profs manquent à l'appel. Deux profs et des dizaines d'heures de français en moins chaque semaine pour les élèves.

Elle enseigne au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis :

Agathe sait qu'il faut tous les jours être à la hauteur et bricoler, parfois :

Les élèves m’attendent. Je dois être à la hauteur. Je vous jure que c’est pas une posture. Être face à une classe silencieuse qui attend de moi quelque chose, cela peut donner le vertige.

Parachutés très loin de chez soi

Mathieu, prof de math, se souvient comme c’était impressionnant d’arriver là, en région parisienne, lui qui ne connaissait que la Bretagne. Être jeune prof c'est souvent devoir renoncer à sa région et attendre longtemps d'avoir les "points" suffisants pour décider de là où on aimerait habiter. L'année prochaine, Enzo sera enseignant. Ce jeune Marseillais a toujours habité au bord de la mer alors il a mis les trois académies d'Ile-de-France à la toute fin de sa liste de vœux. Pourtant, il faut déjà commencer à se résigner. En septembre prochain, il devra peut-être renoncer au Beach-volley...

Alban et Albane sont lycéens

Alban est en classe de première. Cette années, il a pris les mathématiques, l’économie et l'histoire en spécialité. Il habite à Mantes La Jolie, et s'est engagé depuis un an auprès du mouvement des jeunes communistes de France. Il s'est mobilisé pour dénoncer un protocole sanitaire, irréalisable, faute de moyens.

Albane a le même âge. Soixante kilomètres les séparent (et une voyelle, aussi !). Elle aussi, comme Alban, a vu son lycée en mouvement depuis la rentrée. Si son établissement est bloqué, c'est son cours de philo qui sera annulé. Un moindre mal ? ;) Alban et Albane nous ouvre leurs journaux intimes et sonores.

Pour aller plus loin

Agathe vous conseille une lecture de Fatima Ouassak, La puissance des mères - Pour un nouveau sujet révolutionnaire ainsi qu'un article de Cloé Korman, écrivaine et professeure de français en Seine-Saint-Denis, autour du débat sur la liberté d’expression, peut-être trop éloigné de la réalité du terrain. Ensuite, voilà un article sur la situation du collège d'Agathe et de Mathieu au Blanc-Mesnil. Plusieurs classes ont perdu beaucoup d'heures de français.

Enfin, nous vous conseillons vivement la lecture de la bande-dessinée Cas d'école - Histoires d'enseignants ordinaires de Remedium, paru en septembre dernier aux éditions des Équateurs.

