PAR EFFRACTION - À l'Autorité bancaire européenne

Pour ce premier épisode hors-série PAR EFFRACTION de Foule Continentale, Caroline Gillet et Ludovic Lamant de Médiapart s'incrustent au siège de l'Autorité bancaire européenne, dans le quartier d'affaires de La Défense, à côté de Paris. Une intrusion dans un lieu de pouvoir pour tenter de comprendre ce qu'il s'y joue.

Chaque semaine, dans Foule Continentale, il est question de donner un espace de parole à celles et ceux qui s’organisent et imaginent des révolutions dans leurs villes, leurs quartiers, leurs rues, leurs familles. Dans cette nouvelle émission hors-série et mensuelle, intitulée PAR EFFRACTION, il s'agit de changer de focale, de s’éloigner du local pour se concentrer sur des problématiques à l’échelle supranationale. Chaque mois, Caroline Gillet, accompagnée d'un·e acolyte, tente de pénétrer et de comprendre un lieu de pouvoir, l'une de ces institutions souvent perçues comme particulièrement opaques, froides, complexes et, a priori, difficiles d’accès.

Souvent, le pouvoir se loge dans des lieux absurdes, inaccessibles, insidieux et très discrets. Dans des institutions, des groupes, des lobbys ou des associations, qui dépassent les frontières. Certaines de ces institutions semblent avoir choisi sciemment de se mettre à l’écart, de se rendre inaccessibles, tandis que d’autres ont sans doute tenté de communiquer, de clarifier, mais souvent sans succès. Or, ce qu'il s’y joue est important.

Pour ce premier numéro du hors-série PAR EFFRACTION, Caroline Gillet a choisi de se pencher sur une institution européenne. Elle est pour cela dans le quartier d'affaires de La Défense, non loin de Paris, avec Ludovic Lamant, journaliste en charge des dossiers européens à la rédaction du journal Médiapart. C'est lui qui choisi d'ouvrir le bal avec une institution méconnue : l'Autorité bancaire européenne, le régulateur européen des banques, installé discrètement, depuis le Brexit, dans le quartier d'affaires de La Défense, à côté de Paris.

Pour elle et lui, un double objectif : tenter de comprendre ce qu'il s’y joue et comment, en tant que citoyens et citoyennes, on peut observer, voire contrôler, ce qu'il s’y trame. Ludovic explique son choix :

Il fallait un lieu très politique et pas du tout connu. La mission de l'Autorité bancaire européenne est très importante : elle contrôle la bonne application par les banques des régulations qui ont été adoptées depuis la crise de 2008. Elle travaille à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle crise financière, comme celle de 2008, alors que certain·e·s l'ont accusée d'être trop proche des lobbys de la finance.

