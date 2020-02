Chaque mois, nous réunissons ici les plus grands spécialistes pour prendre de la hauteur et décrypter ce qui se joue dans les institutions supranationales .. Cette fois-ci : les dessous du budget européen raté, des retraités qui génèrent du PIB ! et la PAC comme levier pour la transition écologique.

Une fois par mois dans Foule Continentale, on prend de la hauteur pour passer du terrain au studio, des vies de militants aux journées de travail de nos décideurs, du très local au supranational, pour raconter les coulisses du pouvoir des grandes institutions, pour comprendre comment fonctionnent les lieux de décisions et ce qui peut bouger, à cette échelle là.

Vincent Lucchese de Usbek et Rica nous propose de sortir des batailles de chiffres et d’appréhender les retraites autrement. Non pas comme une dépense mais comme un salaire pour la multitude de services rendus par ceux qui la perçoivent.

Ludovic Lamant de MediaPart est là pour tout décrypter des institutions européennes. Il nous parle des frictions entre les Etats de l’UE qui ont abouti à l’échec du dernier sommet européen sur son budget des sept prochaines années.

Aude Massiot de Libération se demande si une autre PAC est possible : une politique agricole respectueuse de l’environnement et qui assurerait aux agriculteurs une rémunération décente. On avait déjà parlé de ce sujet dans une précédente mensuelle avec Maxime Calligaro.

