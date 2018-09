Venez assister aux lives hebdomadaires de Foule sentimentale en réservant vos places sur le site maisondelaradio.fr

___________ DICK ANNEGARN ___________

12 chansons, 12 villes...Dick Annegarn nous entraîne dans un voyage musical à travers lequel la musique et les mots expriment la matière vivante et parfois invisible de villes commes Bruxelles, Nogent-sur-marne, Karlsbad... Des lieux particuliers, des histoires, des gens... toute la sensibilité du plus français des chanteurs hollandais jaillit sur la scène du Carreau du temple à Paris:

SETLIST:

BRUXELLES

NOGENT SUR MARNE

KARLSBAD

LUXEMBOURG

___________ POMME ___________

Pomme possède une voix éclatante, captivante, et sur scène, ses mots nous touchent sans détour. Accompagné de sa guitare ou de son auto-harpe, elle nous livre ses chansons dans leur écrin d'origine.

SETLIST

LA LAVANDE

CEUX QUI REVENT

CA BRULERA