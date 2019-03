Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres, cocktails et musique dans la Foule Sentimentale.

Grande victorieuse des Victoires de la musique 2019, Jeanne Added est notre tête d'affiche ce soir! Récompensée à deux reprises en tant qu'Artiste féminine de l'année et dans la catégorie Album Rock avec son troisième opus Radiate paru le 14 septembre dernier sous le label Naïve Records.

Cléa Vincent nous emmène dans un voyage nocturne, teinté d'une french pop légère et épurée, avec un tout nouvel album intitulé Nuits sans sommeil. Ce deuxième album a paru aujourd'hui même sous le label Midnight special Records.

La Chica, aka Sophie Fustek, une artiste franco-vénézuélienne aux multiples talents, vient ce soir nous présenter son premier album. Intitulé Cambio et paru sous son propre label, voilà un album nourri d'un kaléidoscope d'influences, de la pop moderne aux chants traditionnels d'Amérique Latine.

Lui aussi vient nous présenter un premier album. Il s'appelle Tiwayo et son album : The Gypsy soul of Tiwayo est signé sous le grand label Blue Note (France). Il nous interprète ce soir en live un tube de son premier opus, A Place to call my own. Tiwayo sera en concert à La Maroquinerie à Paris le 5 mars prochain et fera le tour des festivals au printemps!

Après être devenue chanteuse dans un rêve, Canine se transforme en musicienne du monde des rêves. Sur son premier album, intitulé Dune et paru chez Polydor, Canine garde le mystère... A la fois homme et femme mais surtout très animale Canine joue de sa voix et nous envoûte par ses polyphonies.

Johan Papaconstantino est avec nous ce soir pour le dernier jour de sa résidence à Foule Sentimentale. Pour finir en beauté il nous interprète ce soir deux titres en live. Le premier, J'Sais pas, extrait de son tout nouveau, tout premier album paru aujourd'hui, et puis une reprise surprise...

Johan Papaconstantino et Cléa Vincent se partageront l'affiche du prochain Foule Sentimentale le Live, notre premier enregistrement au Ground Control mercredi prochain, le 6 mars.

Johan laissera sa place de résident à la circassienne, actrice, danseuse et chanteuse Aloïse Sauvage ! Cette dernière vient de nous dévoiler le tout premier single de son EP Jimy à paraître le 29 mars prochain.