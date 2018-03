Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres et musique dans la Foule sentimentale.

Eddy De Pretto est devenu grand! En a peine un an, il est passé de découverte aux Inouïs du printemps de Bourges, à confirmé aux Victoires de la musique. Nombreuses sont les dates de concert de sa tournée déjà complète. Ancien résident de l'émission, il revient aujourd'hui comme tête d'affiche pour la sortie de Cure, son 1er album.

Le secteur A se reforme! Stomy Bugsy et Pit Bacardi nous parlent de cette époque de "l'age d'or du rap français". Une tournée est annoncé avec Les fondateurs et les artistes: Ministère amer, Doc Gyneco, Arsenik, Neg Marron's... Une compilation 3cd best of sortira le 20 avril.

Bon voyage organisation nous invite dans leur jungle. Adrien, frontman du groupe à l'esprit ouvert et à la musicalité débordante, livre quelques secrets d'une pensée anti-conformiste toujours agréable à entendre.

Chaton honore la deuxième date de sa résidence dans l'émission. Une reprise improbable au programma puisqu'il interprète dans son style auto-tuné et clavier posé, le tube de Céline Dion "Pour que tu m'aimes encore". En prime, il prend la place de Didier Varrod pour une interview d'Eddy De pretto.

Hugh Coltman interroge avec son album "Who's happy". A l'écouter, tout le monde peut l'être ! Sa voix et les mélodies de ses titres nous emmène loin de la nostalgie, plutôt vers une approche du bonheur simple.

L'impératrice mérite son titre! Le groupe sort son premier album "Matahari" et offre une série de tubes aux influences disco et musiques de films.

Slove est un duo composée de julien Barthe (Plaisir de France) et Leo Hellden. De l'électro mélangeant un coté retro tout en restant très actuelle, voici le pari réussi sur cet album "Le touch".