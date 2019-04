Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres, cocktails et musique dans la Foule Sentimentale.

Elodie Frégé et André Manoukian sont ensembles sur scène pour reprendre quelques torch songs célèbres. Des dates sont encore prévues avant la sortie d'un album.

Yarol Poupaud vient raconter la génèse de son album Yarol. Après avoir produit et jouer pour et avec un nombre impressionnant d'artiste et de groupes, Yarol vient enfin mettre le guitariste et producteur dans la lumière.

Kompromat marque la réunion de Rebeka Warrior et Vitalic. Traum and existenz est un album magifiquement sombre où l'énergie de l'électro et du rock se marie pour le meilleur uniquement.

Vendredi sur mer termine sa résidence sur l'exercice de la reprise. Elle interprète ce soir "Les petits bateaux" de Raphael.

Baptise W. Hamon est le plus américain des chanteurs français. A travers les chansons de son album Soleil, soleil bleu, les chansons douces et évocatrices de baptiste W. Hamon nous emmènent dans un voyage aux frontières de la folk et de la pop.

Chine Laroche sort aujourd'hui son Ep Outsider avant un album attendu pour septembre/octobre. L'écriture ne cesse d'être plus précise de chansons en chansons et sous ses enveloppes électro à énergie variable, les susurrements de cette artiste devraient bientôt charmer plus d'un auditeur.