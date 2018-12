Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres et musique dans la Foule Sentimentale.

Lomepal

Il y a un an, Lomepal était en résidence dans Foule sentimentale. Ascension fulgurante pour cet artiste ayant marqué le rapprochement du rap avec la chanson. Le genre et l'artiste évolue, preuve en est dans Jeannine, un nouvel album dense, introspectif et sans posture.

Agar Agar

Agar Agar vient de remplir l'Olympia et n'en fini plus de se faire connaître hors des frontières françaises. The Dog & The Future, leur tout 1er album, ouvre les questions de la réalité sous toute ses formes. Un duo passionnant !

Superpoze

Superpoze nous prouve ses multiples talents. Entre la musique, le théâtre, la photo et l'image en général, impossible de ne pas être saisi par sont travail. On le retrouve notamment sur le nouvel album de Lomepal, mais aussi dans de nombreux autres créations.

The Pirouettes

The Pirouettes présente Monopolis, lieu d'inspiration et de fantasmes donnant naissance à cet album placé sous le signe de l'amour et de la fête.

Dani Terreur

Dani Terreur est notre nouveau résident. Son album Les portes du paradis regorge de titres a l'efficacité contagieuse. Il interprète deux titres en live, "L'étoile du Kashmir" et une reprise de Lomepal, "Danse", en duo avec Alice & moi.