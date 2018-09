Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres et musique dans la Foule sentimentale.

La foule sentimentale au Belair © Radio France / Alexis Goyer

Le retour de Christine and The Queens (ou Chris) est un événement mondial. Elle vient nous présenter son nouvel album, Chris et parler musique, identité sexuelle, Booba...

Jain sort elle aussi son deuxième album, Souldier. Le bleu de travail remplace le col claudine et Jain d'aborder aussi bien des sujets fédérateur que l'inspecteur Gadget.

Justice, duo électro français fait sa loi. Leur album Woman Worldwild brille comme l'étoile d'un shérif ou comme un album d'or. Musique, électro, image et mescal, tout sera abordé dans l'émission.

"Fils d'immigré, noir et pédé", les mots inscrits sur le tee-shirt de Kiddy Smile lors de la fête de la musique à l'Elysée claquent dans un endroit à l'image lisse et conventionnelle. Kiddy Smile sort son 1er album One Trick Pony, et sur le dancefloor du Belair de la maison de la radio, il interprète en live "Be honest".

Les cousins de The Blaze sortent eux aussi Dancehall, 1er album attendu pour un mélange musical et pictural ayant fait le tour du monde.

Notre groupe résident, Shelmi, prépare la sortie de son premier album No Go Zone, le 21 septembre. Deuxième date dans Foule sentimentale avec en live, une reprise du morceau "Centurion" de Booba.