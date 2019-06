Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres, cocktails et musique dans la Foule sentimentale.

Mika sort un nouveau single, "Ice cream", avant l'album My name is Michael Holbrook attendu pour le 4 octobre. "mon père a une forme de génie en lui : il est entré à l’université à l’âge de 16 ans, il parle six langues, c’est un homme très joueur, très curieux. Mais même si nous sommes très proches, son passé restait une énigme. Je m’appelle Mika Holbrook Penniman, mais qui sont les Penniman ? Nous n’avons jamais abordé ces questions, alors je me suis rendu à Savannah, en Géorgie, la terre d’origine de mon père."

Sortie de single également pour Cocoon! "Back to one", deuxième extrait de l'album Wood fire annoncé pour le 27 septembre. Seul aux commandes du groupe depuis Welcome home, Mark Daumail a beaucoup voyagé pour cet album, de la Californie à la Toscane, d'Israel à la Norvège, puis a tout assemblé dans son studio bordelais.

Single encore et toujours avec "L'an 40" de Jeanne Cherhal. L’an 40 : « Ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli et tous les possibles encore à venir ». L'album L'an 40 sortira le 20 septembre.

Terrenoire livre deux titres entre un Ep sorti il y a quelques mois et un album à venir. "De l'ombre à la lumière" et "Lâchons prise". "De L’Ombre A La Lumière" se veut percutant et direct, une production résolument brutaliste, un débit martelé qui participe au sujet du titre : la course à la popularité, la pression de la réussite, et après…le burn-out? Aux antipodes, "Lâchons-prise" propose une méditation, un retour à la vérité et un socle fertile pour exister librement.

Un Ep en juin, un autre en juillet, et tous ces titres que nous retrouverons dans un album fin septembre, Arthur Ely s'affiche sur tout l'été. 1er extrait du 1er Ep, "Le temps".

L'album Déjà Venise de Clio sortira le 30 aout. Quelques titres sont déjà disponibles dont "t'as vu", affichant une nouvelle esthétique dans la musique de cette jeune artiste découverte lors du Radio crochet de France inter il y a 5 ans.

Deuxième date de la résidence de Nelson Beer. Il interprète ce soir en live "Nadya", extrait d'oblique II, son Ep sorti le 7 juin.