Paroles et musiques : une soirée foule sentimentale avec Didier Varrod et ses invités © Getty

Radiate, le nouvel album de la chanteuse rémoise Jeanne Added, est un petit bijou. Confectionné en compagnie du duo franco-écossais Maestro, la musique de Jeanne Added se révèle plus lumineuse que son premier album Be sensationnal, avec toute la richesse d'un parcours ayant côtoyé le classique, le jazz et la pop.

Essenciel, le 10ème album de Zazie marque les 25 ans de carrière de la chanteuse. Celle qui chantait "Zen" à ses débuts, entonne "Speed" à présent. Tout s'accélère pour Zazie qui en donne plus, toujours plus, sur chaque album.

Shelmi entre en piste pour la dernière date de sa résidence. Ils jouent "Nord hémisphère", chanson extraite de ce premier album No Go Zone, attendu pour le 21 septembre.

Dans son nouvel et deuxième album Image au mur, le groupe Grand Blanc, originaire de Metz, fait évoluer ses influences punk et new wave pour les amener dans un registre plus proche de la pop.

Dame Civile c'est l'histoire de deux frères originaires de Noisy-Le-Sec en banlieue parisienne. Ils jouent un live "Soulever le ciel", extrait de leur EP Adorée sorti en juin. Décrire la musique de Dame Civile s'avère complexe tant les influences rap, RnB et électro semble se brasser pour donner des compositions complexes et terriblement attractives.