Nouveaux albums, surprises, lives, interviews, rencontres et musique dans la Foule sentimentale.

Depuis son passage en tant que résidente dans l'émission, Juliette Armanet est devenu une artiste marquante dans le paysage musicale français.

Clou fut une des finalistes du radio crochet de france inter il y a quatre ans. Nous la retrouvons aujourd'hui en playlist sur France inter, pour sa reprise des "Gauloises bleues" d'Yves Simon, titre figurant sur un album de reprises du chanteur et écrivain.

Lonepsi revient pour la dernière date de sa résidence dans l'émission. Il joue "Ressens", titre figurant sur son dernier Ep "Kairos".

Little Bob est inépuisable. Son énergie et sa gouaille continue de nous interpeller, notamment dans son nouvel album "New day coming"

Arman Melies prépare son nouvel album. Parenthèse avant l'été, il sort "L'echappée belle vol.1", Ep constitué de reprises de jeunes chanteuses comme Maissiat, Fishback...et Juliette Armanet!